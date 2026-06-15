Los países del Golfo aplauden el memorando entre EEUU e Irán y piden "un acuerdo duradero" que garantice la paz

Archivo - El secretario general del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, Jasem Mohamed al Budaiui, durante un acto oficial en Túnez en junio de 2023 (archivo) - Europa Press/Contacto/Tunisian Presidency

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (conocido como CCG) ha aplaudido este lunes el memorando de entendimiento alcanzado entre Estados Unidos e Irán y ha expresado su deseo de que esto derive en "un acuerdo duradero" que garantice la paz y la estabilidad en Oriente Próximo.

"Esperamos que llegue a un acuerdo duradero entre todas las partes para resolver los asuntos pendientes y lograr entendimientos regionales que garanticen la seguridad y estabilidad de la región", ha sostenido el secretario general del organismo, Jasem Mohamed al Budaiui, a través de un mensaje en redes sociales.

"Destacamos los esfuerzos constructivos realizados por Pakistán, Qatar, Arabia Saudí y Turquía en este sentido, así como el apoyo brindado por las partes regionales e internacionales para su éxito", ha dicho Al Budaiui, quien ha reseñado que el organismo "siempre ha mostrado su firme compromiso con la opción de la paz".

El CCG se ha mostrado muy crítico con Irán durante los últimos meses por respuesta a la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático, que optó por cerrar el estrecho de Ormuz y lanzar ataques con misiles y drones contra territorio israelí e intereses estadounidenses, incluidas bases militares, en numerosos países de la región.