Pakistán afirma que el encuentro previsto en Suiza entre EEUU e Israel ha sido "cancelado"

Archivo - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conversa con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, durante la iniciativa "Junta de la Paz" en el marco de la Reunión Anual del Foro Económico Mundial en Davos - Benedikt von Loebell/World Econo / DPA - Archivo

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vice primer ministro y ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, ha afirmado que el primer ministro del país y mediador en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, Shehbaz Sharif, no viajará a Suiza como tenía previsto, y que el encuentro entre delegaciones "se ha cancelado" tras la firma telemática por parte de Washington y Teherán de su memorándum de entendimiento el pasado miércoles.

"Dado que la firma se completó de forma remota esta mañana tras la firma de los presidentes de Estados Unidos e Irán, seguida de la firma del primer ministro Shehbaz Sharif como mediador, la ceremonia de mañana (viernes) ha sido cancelada", ha afirmado Dar en una declaración transmitida a la cadena paquistaní Dawn en la que ha subrayado que "sí, se ha cancelado".

Las conversaciones estaban previstas para este viernes en un complejo turístico en Bürgenstock, Suiza, donde se signaría formalmente el citado memorando entre las delegaciones de Washington y Teherán, acompañadas de los mediadores de Pakistán y Qatar.

El Ministerio de Exteriores de Suiza afirmó en la víspera que el encuentro se mantendría "para las primeras negociaciones sobre la implementación del acuerdo". Sin embargo, las expectativas al respecto han cambiado, ya que además de las palabras del ministro paquistaní, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, tampoco ha partido hacia Suiza.

"Los planes para las próximas conversaciones técnicas aún no se han concretado, y la delegación estadounidense estaba preparada para partir en cuanto fuera posible", ha explicado la Casa Blanca en una declaración difundida a medios estadounidenses como el portal de noticias The Hill.

En la misma, alega que "la logística de estas negociaciones nunca ha sido sencilla ni predecible" y que, el vicepresidente no partiría en la noche del jueves (madrugada del viernes en España).

No obstante, la Casa Blanca ha indicado que informará "tan pronto" como tenga "novedades concretas sobre los próximos pasos" y ha manifestado esperar que "las conversaciones técnicas" puedan comenzar "cuanto antes".

A ello se suma que, según la cadena Al Mayadeen, que cita una fuente informada, la delegación negociadora de Irán también ha suspendido su viaje a Suiza, si bien la información del citado medio apunta como motivo para abortar el desplazamiento a los ataques israelíes en Líbano, que se han vuelto a repetir durante esta última noche. Con todo, los responsables iraníes no se han pronunciado de manera oficial.