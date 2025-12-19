Pakistán detiene al portavoz de la rama de Estado Islámico en Asia central

Archivo - El jefe del Ejército de Pakistán, Asim Munir, durante una visita a tropas en Gujranwala (archivo) - Europa Press/Contacto/PPI - Archivo

Las autoridades de Pakistán han confirmado la detención del portavoz de la rama del grupo yihadista Estado Islámico en la región, Estado Islámico Provincia de Jorasán (ISKP), después de que el arresto quedara recogido en un informe enviado recientemente al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

El documento, recientemente publicado, sostiene que la capacidad operativa del grupo ha quedado degradada a causa del arresto de varios de sus altos cargos en Pakistán, incluido el de su portavoz, Sultán Aziz Azam, que habría tenido lugar en mayo cerca de la frontera con Afganistán.

Ante estas informaciones, la agencia estatal paquistaní de noticias, APP, ha detallado que Azam fue detenido por los servicios de Inteligencia en una operación que tuvo lugar en un lugar no especificado cerca de la frontera, afectada por las operaciones de Estado Islámico y de Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocidos como los talibán paquistaníes.

El citado informe de Naciones Unidas destaca que "en general, la capacidad de ISKP se ha visto mermada como resultado de las operaciones antiterroristas por parte de las autoridades de facto (de Afganistán, en referencia a los talibán, que se hicieron con el poder del país centroasiático en agosto de 2021) y por parte de Pakistán".

"En conjunto, estos esfuerzos han interrumpido la capacidad del grupo para organizar y llevar a cabo libremente atentados de alto perfil a ambos lados de la frontera", subraya, al tiempo que afirma que estas actividades en Afganistán y Pakistán "frustraron varios atentados ya planeados".

Asimismo, destaca que "la producción de propaganda de ISKP en algunos idiomas se ha visto afectada", incluida la suspensión durante varios meses de 'La Voz de Jorasán', "su principal brazo de propaganda en inglés", algo que achaca a la "presión" de las operaciones antiterroristas y la detención este mismo año de Ozgur Altun, "figura clave en operaciones logísticas y de medios del grupo", en una operación de las fuerzas turcas y paquistaníes.

ISKP ha reivindicado la autoría de diversos atentados en Afganistán, Pakistán y otros países durante los últimos años, incluido uno perpetrado en marzo de 2024 en una sala de conciertos en la capital de Rusia, Moscú, que dejó más de 140 muertos.