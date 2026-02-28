Paramount oficializa la compra de Warner a 31 dólares por acción, más de 90.000 millones de euros

Archivo - Logos de Warner y Paramount. - Europa Press/Contacto/Karlis Dzjamko - Archivo

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La empresa Paramount Skydance (PSKY) ha adquirido Warner Bros. Discovery (WBD) con un precio de 31 dólares por acción, lo que eleva el total de la transacción a 110.000 millones de dólares (unos 93.000 millones de euros), una compra oficializada poco después de que Netflix se retirara abruptamente de la batalla que ambas compañías mantenían por el conglomerado mediático y de entretenimiento.

"Según los términos del acuerdo, Paramount pagará 31,00 dólares por acción en efectivo por todas las acciones en circulación de WBD. La transacción ha sido aprobada por unanimidad por los Consejos de Administración de ambas compañías y se espera que se cierre en el tercer trimestre de 2026, sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluyendo las autorizaciones regulatorias y la aprobación de los accionistas de WBD", reza un comunicado conjunto emitido por Paramount y Warner.

De esta manera, el capital de la compañía adquirida se ha cifrado en 81.000 millones de dólares (unos 68.540 millones de euros) que junto con su carga de deuda asciende a un valor empresarial total de 110.000 millones de dólares.

El acuerdo establece como límite el 30 de septiembre de 2026 para cerrar la transacción y, en caso de que esto no ocurra en el plazo establecido, los accionistas de WDB recibirán una comisión de 0,25 dólares por trimestre hasta que haya concluido la compra.

"Desde el principio, nuestra búsqueda de Warner Bros. Discovery ha estado guiada por un propósito claro: honrar el legado de dos compañías icónicas y, al mismo tiempo, impulsar nuestra visión de construir una compañía de medios y entretenimiento de última generación", ha declarado el presidente y director ejecutivo de la PSKY, David Ellison.

Ambas partes han acordado estrenar 30 largometrajes al año --15 por cada estudio-- y prevén que la adquisición genere "sinergias" valoradas en más de 6.000 millones de dólares (algo más de 5.000 millones de euros) fruto, entre otras, de la "integración tecnológica" o la "optimización de la infraestructura inmobiliaria combinada".