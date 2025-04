Pekín tilda de "ignorantes" las palabras del vicepresidente de EEUU tras llamar "plebe" a los trabajadores chinos

Archivo - Lin Jian, portavoz del Ministerio de Exteriores de China. - Johannes Neudecker/dpa - Archivo

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han tildado de "ignorantes" las palabras vertidas horas antes por el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, que ha llamado "plebe" a los trabajadores chinos, a los que ha dicho pedir prestado dinero para luego comprar sus productos en plena guerra comercial desatada por la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, tras su llegada a la Casa Blanca.

El portavoz del Ministerio de Exteriores, Lin Jian, ha indicado que la postura de Pekín sobre las relaciones sino-estadounidenses en materia económica "es muy clara" y ha lamentado la "lamentable" postura de las autoridades de Estados Unidos, claramente "irrespetuosas".

Así, ha instado a mostrar "algo de respeto" para poder mantener los lazos comerciales entre las partes y acceder a mantener un encuentro con Trump para abordar la nueva política arancelaria del país norteamericano. "Si Estados Unidos realmente quiere hablar, debe adoptar una actitud de igualdad, respeto y beneficio mutuo", ha aseverado Jian durante una rueda de prensa, tal y como ha recogido el portal de noticias The Paper.

"Si siguen ignorando nuestros intereses y los de la comunidad internacional y continúan con su guerra comercial, China tendrá entonces que luchar hasta el final", ha puntualizado, al tiempo que ha hecho hincapié en que estos nuevos gravámenes son contrarios a los preceptos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y "dañan gravemente el sistema de comercio multilateral".

En este sentido, ha alertado del "fuerte impacto que tienen sobre la estabilidad y el orden económico mundial". "China condena firmemente esta idea de unilateralismo, proteccionismo y acoso comercial, a la que se opone toda la comunidad internacional", ha afirmado.

"En las guerras comerciales no hay vencedores ni perdedores, y el proteccionismo no es la solución. China no está causando problemas y no tiene miedo, pero tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar sus derechos legítimos y sus intereses", ha zanjado.

Sus palabras llegan poco después de que Vance expresara durante una entrevista con la cadena Fox News que las tarifas impulsadas por Trump funcionan como "antídoto ante una economía globalista" que no ha funcionado para los "estadounidenses de a pie". "Cogemos dinero prestado de la plebe china para comprar cosas fabricadas por esa plebe", ha aclarado.

"Esto no es receta alguna para la prosperidad económica. No es una receta para lograr precios bajos y tampoco para obtener buenos trabajos en Estados Unidos", sostuvo en relación a unas políticas que, según Trump, reavivarán el sector manufacturero estadounidense al forzar a las empresas a fabricar a nivel nacional y no en el exterior.