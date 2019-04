Pelosi advierte de que si el Brexit perjudica el Acuerdo del Viernes Santo, no habrá acuerdo comercial con EEUU

Publicado 15/04/2019 21:22:57 CET

LONDRES, 15 Abr. (Reuters/EP) -

La presidenta de la Cámara de Representantes y líder de la oposición del Partido Demócrata en el Congreso estadounidense, Nancy Pelosi, ha advertido este lunes desde Londres de que, si Reino Unido perjudica el Acuerdo del Viernes Santo que puso fin al conflicto armado en Irlanda del Norte, no habrá opciones para firmar un acuerdo de libre comercio Reino Unido-Estados Unidos.

"Lo hemos dejado claro a todos. Si se perjudica el Acuerdo de Viernes Santo, no habrá tratado" comercial, ha afirmado Pelosi durante una intervención en la London School of Economics.

"Tengo que decir que cada persona con la que he hablado por teléfono, incluida (la primera ministra) Theresa May, me ha dicho que ni me preocupe por eso, que es impensable que pase algo así", ha añadido.

Reino Unido negocia con la UE una fórmula para materializar el referéndum de 2016 en el que los británicos aprobaron salir del bloque comunitario, pero la solución para la frontera de Irlanda del Norte con la República de Irlanda y la posibilidad de una frontera "dura" plantea dudas sobre las consecuencias para el acuerdo de paz.