El Pentágono defiende que está cumpliendo sus planes militares en Irán pero rechaza poner plazos a su ofensiva

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, en una rueda de prensa sobre la guerra en Irán. - Po1 Eric Brann/Dod/Planet Pix vi / DPA

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pentágono ha defendido este jueves que el Ejército estadounidense está cumpliendo sus planes militares en Irán, negando que se vaya a embarcar en un conflicto "eterno", aunque ha rechazado poner plazos a la ofensiva cuando se cumplen 20 días de guerra.

"Seguimos completamente conforme al plan", ha señalado el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, en rueda de prensa junto al jefe del Estado Mayor, Dan Caine, insistiendo en que Washington cuenta con un "conjunto claro de objetivos" en Irán y el presidente estadounidense, Donald Trump, ha dado "todas las capacidades necesarias" para lograr los objetivos.

El responsable del Pentágono ha incidido así en que Estados Unidos ha golpeado 7.000 objetivos en Irán y lanzará el "mayor paquete de ataques" hasta el momento en la jornada de este jueves.

Mientras, el jefe del Estado Mayor ha enfatizado que las capacidades estadounidenses "siguen creciendo", mientras que las de Irán "siguen degradándose". "Estamos cazando y lanzando muerte y destrucción desde el aire", ha indicado Caine, para recalcar que las defensas antiaéreas de Irán son "neutralizadas" y su base industrial de defensa está siendo destruida "de manera abrumadora".

A lo largo de la intervención, Hegseth ha cargado contra la prensa estadounidense asegurando que está promoviendo una narrativa negativa respecto a la guerra, que no se corresponde con la realidad del escenario bélico. "Nadie puede ofrecer perfección en tiempos de guerra, pero informen la realidad. Estamos ganando, de manera decisiva y en nuestros propios términos", ha señalado.

"Se oye mucho ruido sobre ampliar la misión, nuevas misiones o especulaciones sobre lo que deberíamos o no deberíamos hacer", ha criticado el secretario de Defensa norteamericano.

Así, ha acusado a los medios de señalar tras 20 días de conflicto que Washington se dirige al "abismo sin fin", "a una guerra eterna", o "un atolladero". "Nada más lejos de la verdad. Esta no es esas guerras. La operación Furia Épica es diferente, está enfocada con precisión y es decisiva", ha apuntado.

De esta forma ha recalcado que los objetivos de Estados Unidos los marcó Trump al inicio de la guerra y "siguen siendo exactamente los mismos". "No son los objetivos de los medios (de comunicación). No son los objetivos de Irán. No son nuevos objetivos. Son nuestros objetivos", ha ahondado, para defender que estos pasan por "destruir misiles, lanzadores y la base industrial de defensa de Irán para que no puedan reconstruirla", así como diezmar su Marina y conseguir que Teherán "nunca obtenga un arma nuclear".

EVITA PONER PLAZOS A LA GUERRA

Hegseth ha evitado, de todos modos, concretar un plazo para poner fin a la guerra, toda vez que la crisis ha escalado y afecta a una decena de países del Golfo y a sectores estratégicos para la economía mundial como la industria del petróleo y el gas.

"No hay un plazo fijado, pero estamos totalmente en camino. Absolutamente", ha explicado el responsable del Pentágono, incidiendo en que la última palabra la tiene Trump. "Será el presidente quien decida, en última instancia, cuándo diremos: hemos logrado lo que necesitábamos en nombre del pueblo estadounidense para garantizar nuestra seguridad", ha argumentado.

Igualmente, ha insistido en no desvelar los próximos pasos en la operación militar, reiterando que Estados Unidos se guarda todas las opciones militares en el escenario iraní. "Vamos a tener que concentrar fuerzas allí para poder hacerlo. No vamos a decirle a la gente cuántas, durante cuánto tiempo, ni qué estamos dispuestos a hacer o qué no", ha resumido.

Recalcando que la guerra busca desactivar un "régimen" que resulta una amenaza global por sus ambiciones nucleares, el jefe del Pentágono ha afirmado que tanto los países de Oriente Próximo como los "desagradecidos aliados" de Europa, deberían darle las gracias a Trump por "el coraje de impedir que este Estado terrorista mantenga al mundo como rehén".