El primer ministro eslovaco defenderá el plan de paz de Trump para Ucrania ante el Consejo Europeo del jueves

MADRID 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, ha anunciado este sábado que defenderá el plan de paz para Ucrania abanderado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su asistencia a la cumbre de líderes de la UE en el Consejo Europeo del próximo jueves.

Fico emerge de nuevo como una de las voces disonantes en Europa sobre la situación de la guerra en Ucrania con una declaración publicada al día siguiente de la fuerte discusión ocurrida al respecto entre el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, durante la visita del primero a la Casa Blanca.

En un comunicado en su cuenta de Facebook, Fico empieza reiterando que su país "no apoyará a Ucrania ni financiera ni militarmente para continuar la guerra" al entender que Kiev "nunca será tan fuerte como para negociar desde una posición de poder militar".

Por ello, Fico propondrá el jueves "la necesidad de un cese al fuego inmediato, independientemente del momento en que se llegue al acuerdo final de paz, que el presidente Zelenski y una gran parte de los estados miembros de la UE rechazan".

La cuestión energética es clave para el primer ministro eslovaco, quien también presentará una "demanda explícita" para reabrir el tránsito de gas a través de Ucrania hacia el país y Europa Occidental", ahora mismo restringido, en lo que Fico describió como "una situación absurda".

"No es posible garantizar la competitividad de Europa si no se renuevan los suministros de gas ruso a través de Ucrania. La ayuda que la UE y la República de Eslovaquia proporcionan a Ucrania en diversas formas no puede adoptar la forma de un billete de ida", ha avisado antes de reivindicar su opinión alternativa sobre estas cuestiones y pronosticar que los líderes europeos difícilmente alcanzarán el jueves una opinión de consenso.

"Si en la cumbre no se respeta que hay otras opiniones aparte de continuar la guerra, es posible que el Consejo Europeo no se ponga de acuerdo en la reunión de jueves", ha avisado.