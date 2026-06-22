Primer ministro de Pakistán señala el "éxito" de la cita en Suiza para un acuerdo definitivo entre EEUU e Irán

El primer ministro Shehbaz Sharif, el vicepresidente de EEUU, JD Vance, y el primer ministro de Qatar hablan con los medios de comunicación antes de las conversaciones entre EEUU e Irán. - Europa Press/Contacto/Hussain Ali

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha señalado este lunes el "éxito" de la primera sesión de la cumbre celebrada en Suiza para un acuerdo definitivo entre Estados Unidos e Irán, recalcando los resultados "alentadores" para avanzar en la paz.

"Gracias a Dios, la primera reunión del Comité de Alto Nivel en el marco del Memorando de Entendimiento de Islamabad ha concluido con éxito en Burgenstock", ha descrito el primer ministro paquistaní en un mensaje difundido en redes sociales sobre la reunión celebrada en Suiza.

"Las conversaciones se desarrollaron en un ambiente positivo y constructivo, y produjeron avances alentadores, entre ellos un acuerdo sobre una hoja de ruta para alcanzar un acuerdo definitivo en un plazo de 60 días, la creación de un Comité de Alto Nivel para proporcionar supervisión política y el inicio de nuevas conversaciones técnicas", ha señalado Sharif sobre los frutos del contacto al más alto nivel entre Washington y Teherán para avanzar en el acuerdo preliminar sellado la semana pasada.

Sharif ha alabado a Estados Unidos e Irán por "su continuo compromiso con una participación constructiva", y destacado la labor de las naciones que impulsan este "proceso histórico", empezando por Qatar como mediador y Suiza por acoger los contactos que lidera Islamabad.

Tras incidir en el papel de distintos ministros de Pakistán implicados en el proceso de negociación, ha subrayado que Islamabad "seguirá desempeñando su papel honesto y sincero en la promoción del diálogo y la diplomacia con vistas a una resolución pacífica y duradera" de la crisis.

Tras la primera jornada de contactos tras la firma del acuerdo preliminar, que conduce a un proceso de 60 días para lograr un pacto definitivo, las partes han acordado la creación de un comité de alto nivel que "supervisará políticamente la mediación" y al cual informarán "periódicamente" los negociadores principales. La idea es que "dirigirán grupos de trabajo centrados en temas nucleares, sanciones y un grupo de seguimiento y resolución de controversias para garantizar la implementación efectiva del Memorando de Entendimiento".