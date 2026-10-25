El principal sindicato portugués denuncia la "acción represiva" tras el desalojo de las acampadas

Desalojo de la acamapada por la vivienda en Oporto - Diogo Baptista / Zuma Press / Europa Press

MADRID 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El principal sindicato de Portugal, la Confederación General de Trabajadores Portugueses-Intersindical Nacional (CGTP-IN) ha censurado el desmantelamiento por la fuerza de las acampadas por la vivienda de Lisboa y Oporto, que califica de "acción represiva".

Reprocha al ejecutivo que "en lugar de ofrecer una respuesta a los problemas del país, se está promoviendo una clara orientación hacia la limitación de las libertades, en particular, el derecho de manifestación".

Denuncian así una "interpretación restrictiva" de la ley "que no tiene parangón en los últimos 50 años" y que "contraviene los derechos consagrados en la Constitución".

El sindicato ha criticado más en general al Gobierno porque considera que sus políticas "agravan la situación de los trabajadores, de los jóvenes, de los jubilados y de la población, niega derechos y acentúa la explotación al servicio de la acumulación de beneficios del gran capital".

En particular recuerda las movilizaciones "en torno al problema de la vivienda, que refleja una gran preocupación entre los trabajadores y la población, especialmente los jóvenes, ante la negación del derecho a la vivienda".

Decenas de personas han resultado heridas esta madrugada en los desalojos de los campamentos por la vivienda levantados en el centro de Lisboa y de Oporto.