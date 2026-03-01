Putin denuncia la muerte de Jamenei como una violación de "todas las normas de la moral humana"

Archivo - Alí Jamenei recibe la visita de Vladimir Putin en 2022 (archivo) - -/Iranian Supreme Leader's Offic / DPA - Archivo

MADRID 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha comunicado este domingo sus condolencias a las autoridades iraníes por la muerte del líder supremo del país, Alí Jamenei, en un ataque conjunto ejecutado este sábado por Estados Unidos e Israel en Teherán, y que ha condenado sin paliativos.

"El asesinato del Líder Supremo de la República Islámica de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, así como la de miembros de su familia, ha sido cometido en cínica violación de todas las normas de la moral humana y el derecho Internacional", ha manifestado Putin, según un comunicado publicado en la web del Kremlin.

"Les pido que transmitan mis más sinceras condolencias y apoyo a la familia y amigos del Líder Supremo, al gobierno y a todo el pueblo de Irán", añadió el presidente, uno de los más grandes aliados internacionales de Irán.

"En nuestro país, el ayatolá Jamenei será recordado como un estadista destacado que hizo una enorme contribución personal al desarrollo de las relaciones amistosas ruso-iraníes, elevándolas al nivel de una asociación estratégica integral", señala el comunicado.