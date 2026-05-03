Pyongyang denuncia difamación por parte de EEUU en base a una "amenaza cibernética" norcoreana "inexistente"

Archivo - Bandera de Corea del Norte - Europa Press/Contacto/Andre M. Chang - Archivo

MADRID 3 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de Corea del Norte ha emitido este sábado una contundente respuesta a unas recientes declaraciones de Estados Unidos en las que se presentaba al régimen norcoreano como una amenaza cibernética global y que el Ejecutivo del país asiático ha encasillado en el marco de la "histórica política hostil" de Washington hacia Pyongyang.

Según un portavoz norcoreano, Estados Unidos ha hecho esfuerzos deliberados para crear una falsa narrativa sobre Corea del Norte, utilizando tanto sus agencias gubernamentales como medios de comunicación aliados para promover la idea de una supuesta "amenaza cibernética" proveniente del país asiático, según recoge la agencia nacional de noticias KCNA.

El representante de Exteriores ha asegurado que, de acuerdo con la narrativa estadounidense, "todas las actividades fraudulentas cibernéticas que ocurren en el mundo están vinculadas a (Corea del Norte)", acusación que ha considerado un intento injustificado de Washington por difundir una percepción errónea y dañina en la comunidad internacional.

Así las cosas, el Gobierno de Pyongyang ha criticado que Estados Unidos se presente como una "víctima" de ciberataques, pese a su fama de ser líder en tecnología cibernética global, actitud que el portavoz ha calificado de "completamente incongruente".

Desde el Ministerio de Exteriores norcoreano han argumentado, además, que Estados Unidos no tiene base para hacer tales acusaciones al controlar la infraestructura global de la tecnología de la información y realizar ciberataques indiscriminados contra otros países.

Llegados a este punto, el portavoz ministerial ha subrayado en que las alegaciones de "ciberamenazas" por parte de Washington forman parte de una estrategia de desinformación con fines políticos. "La propagación de información falsa con motivaciones políticas y calumnias absurdas está destinada a dañar la imagen de nuestra nación", ha sentenciado.

En cuanto a la postura oficial del Gobierno norcoreano sobre los ciberespacios, ha apuntado que Corea del Norte sigue comprometida con su protección, considerándolo un patrimonio común de toda la humanidad. En este sentido, han rechazado cualquier intento de utilizar los asuntos cibernéticos como herramienta para violar la soberanía de otros países o interferir en sus asuntos internos.

"Nos oponemos rotundamente a cualquier intento impuro de utilizar el ciberespacio con fines políticos. La República Popular Democrática de Corea no tolerará los intentos de confrontación de fuerzas hostiles, cada vez más flagrantes, y defenderá los intereses nacionales y los derechos e intereses de sus ciudadanos", ha concluido el portavoz, según declaraciones recogidas por el mismo medio.

De esta manera, el régimen de Pyongyang se mantiene firme en su rechazo a las acusaciones de Estados Unidos y reafirma su postura de defensa ante lo que considera una campaña de difamación impulsada desde Washington.