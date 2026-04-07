Qatar alerta de la "cercanía" a una situación "fuera de control" por la ofensiva de EEUU e Israel contra Irán

Archivo - El primer ministro y ministro de Exteriores de Qatar, Mohamed bin Abdulrahman al Thani (archivo) - Bernd Von Jutrczenka/Dpa - Archivo

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Qatar han alertado este martes de que la situación en Oriente Próximo está "cerca" de alcanzar un punto en el que quede "fuera de control", a pocas horas de que expire el ultimátum dado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que acepte sus exigencias de cara a poner fin a la ofensiva lanzada el 28 de febrero junto a Israel contra el país asiático.

"Estamos cerca del punto en el que la situación en la región se salga de control", ha afirmado el portavoz del Ministerio de Exteriores qatarí, Mayed al Ansari, quien ha insistido que la prolongación de las hostilidades no va en beneficio de nadie. "No hay ganadores si esta guerra continúa", ha argüido durante una rueda de prensa, según ha informado la cadena e televisión qatarí Al Jazeera.

Así, ha subrayado que "los ataques contra infraestructura civil y energética por parte de cualquiera de las partes no deberían ser aceptados", al tiempo que ha insistido en la importancia de normalizar la situación en el estrecho de Ormuz, ante las restricciones impuestas por Teherán al tráfico naval como parte de su respuesta a la citada ofensiva.

"El de Ormuz es un estrecho natural, no un canal, y todos los países de la región tienen derecho a usarlo libremente", ha esgrimido Al Ansari, en referencia al grave impacto que está teniendo sobre la economía mundial la actual situación en este paso, uno de los principales puntos de estrangulamiento del comercio a nivel mundial.

El propio Trump ha redoblado este martes sus amenazas contra Irán, llegando a afirmar que "toda una civilización morirá esta noche, para nunca volver", en referencia a la expiración de su más reciente ultimátum. "No quiero que eso pase, pero probablemente lo hará. Sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen completo y total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, quizá pueda pasar algo revolucionariamente maravilloso. ¿Quién sabe?", ha agregado.

Trump ha reiterado en varias ocasiones este ultimátum a Teherán, por el que exige a Irán la apertura del estrecho de Ormuz en el marco de una serie de exigencias descritas por Teherán como "irracionales" y "excesivas", en medio de los llamamientos internacionales al diálogo para poner fin a la guerra y las advertencias de la Guardia Revolucionaria sobre una dura respuesta si se cruzan "líneas rojas".