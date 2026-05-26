Qatar niega haber "ofrecido" a Irán unos 10.300 millones de euros en fondos congelados para un acuerdo con EEUU

Archivo - El primer ministro y ministro de Exteriores de Qatar, Mohamed bin Abdulrahman al Thani (archivo) - Bernd Von Jutrczenka/Dpa - Archivo

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Qatar ha negado este martes que haya "ofrecido" a Irán 12.000 millones de dólares (alrededor de 10.300 millones de euros) para lograr un acuerdo de paz con Estados Unidos que ponga fin a la guerra abierta en Oriente Próximo a causa de la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por las fuerzas estadounidenses e israelíes contra el país asiático.

"Las informaciones que sugieren que Qatar 'ofreció' 12.000 millones de dólares a Irán para lograr un acuerdo simplemente no son ciertas y son difundidas por partes que intentan sabotear el acuerdo y socavar los esfuerzos diplomáticos para una desescalada y una estabilidad regional", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores qatarí, Mayed al Ansari.

Así, ha recalcado en un mensaje en redes sociales que "el papel diplomático de Qatar, en coordinación con sus socios regionales, está bien establecido y documentado públicamente", por lo que ha señalado que "tales narrativas no son más que intentos desesperados de empañar la reputación de Qatar como facilitador de paz confiable a nivel internacional".

Las informaciones desmentidas por Doha fueron publicadas el domingo por Iran International, un portal al que Irán acusa de mantener lazos con Israel, de cara a una visita de una delegación de alto nivel de Teherán a Qatar para abordar las negociaciones con Estados Unidos, que cuentan con Pakistán como principal mediador.

Fuentes citadas por el citado medio indicaron que los negociadores iraníes habían reclamado a Qatar la liberación de 12.000 millones de dólares en bienes congelados en el país como una condición previa de cara a lograr un acuerdo con Estados Unidos, tras las informaciones sobre avances en el proceso de conversaciones durante los últimos días.