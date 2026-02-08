Las redadas del ICE condicionan la Superbowl de California, el evento deportivo del año en EEUU

Archivo - Bad Bunny - Europa Press/Contacto/Ramon Tonito Zayas - Archivo

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ola de críticas a las redadas efectuadas en EEUU por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han terminado afectando al mayor evento deportivo del año en EEUU: la Superbowl, la final que enfrenta a los dos mejores equipos de la liga de fútbol americano (NFL), y cuya 60 edición se celebra en California.

Las semanas previas al partido que enfrentará a los New England Patriots y a los Seattle Seahawks han estado marcadas primero por el anuncio de que dos artistas radicalmente contrarios a Trump como son la banda de punk Green Day y el portorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido como Bad Bunny, y serán los encargados de animar el encuentro en los momentos previos y en el medio tiempo, respectivamente; y después por el anuncio explícito de la NFL de que las fuerzas del ICE no estarán desplegadas en el Levi's Stadium de Santa Clara, para apaciguar a los asistentes.

"No habrá actividades de control migratorio de ICE planificadas. Estamos seguros de ello", aseguró esta semana la jefa de seguridad de la NFL, Cathy Lanier, tras recibir garantías del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El anuncio fue necesario después de que uno de los más altos responsables del DHS, Corey Lewandowski, amenazara con el despliegue: "No hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio seguro a las personas que se encuentran ilegalmente en el país, ni en el Super Bowl ni en ningún otro lugar", declaró en octubre.

El alcalde de San Francisco, Daniel Lurie, se mostró optimista de que el evento será un éxito, incluso en un clima de tensión política. "Vamos a garantizar la seguridad de todos: nuestros residentes y nuestros visitantes", ha manifestado. "Obviamente, con todo lo que está sucediendo, estamos atentos y vigilando todo. Pero espero que todo sea seguro y divertido", ha añadido.

El comisionado de la NFL, David Goodell, defendió la presencia de Bad Bunny como la gran estrella del espectáculo del 'Half-Time Show': "Es uno de los mejores artistas del mundo y comprende que esta plataforma sirve para unir a la gente con su creatividad y su talento. Creo que otros artistas lo han hecho. Creo que Bad Bunny lo entiende, y creo que nos dará una gran actuación".

EN AUSENCIA DE TRUMP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no acudirá a la Superbowl porque "está muy lejos" y, en su opinión, el evento dura demasiado. Ocurre en un estado gobernado por el Partido Demócrata y donde solo un 25% de la población respalda sus políticas, según una encuesta del Instituto de Políticas Públicas de California (PPIC) publicada en diciembre del año pasado.

En lo que concierne a los artistas, Trump se ha declarado "anti-ellos": "Me parece una decisión terrible. Lo único que hacen es sembrar odio. Terrible", declaró el presidente al 'New York Post'.

Green Day y Bad Bunny han criticado abiertamente a Trump en numerosas ocasiones. El portorriqueño, reciente ganador del Grammy al mejor disco del año, incluyó en una de sus canciones a un imitador de Trump pidiendo perdón a los inmigrantes. Green Day proclamó en 2016 durante una actuación "No Trump, No KKK, No Fascist USA" (No a Trump, No al KKK, No a una América fascista), una variación del eslogan inmortalizado en los años 80 por la banda de punk-rock MDC (Millions of Dead Cops).

Como contrapartida, Turning Point USA, el grupo político de derecha fundado por el asesinado activista Charlie Kirk, anunció el lunes un "festival alternativo" a las actuaciones de la Superbowl con la presencia de artistas simpatizantes de Trump, como Kid Rock y los cantantes de country Brantley Gilbert y Lee Brice.

En el comunicado de presentación, Kid Rock afirmó directamente que el espectáculo "All-American Halftime Show" estaba concebido para enfrentarse a la actuación de Bad Bunny y Green Day como "David contra Goliat" antes de atacar al artista portorriqueño: "Nosotros planeamos tocar canciones geniales para la gente que ama a Estados Unidos".