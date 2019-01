De refugiado de Sudán del Sur a director de una escuela en Kenia

Actualizado 24/01/2019 11:54:36 CET

KAKUMA (KENIA), 24 Ene. (Por Par Kuang Peter, director de escuela construida por World Vision en Kakuma) -

Aproximadamente el 50 por ciento de los 121 millones de menores que no están escolarizados vive en zonas de conflicto. Los programas de educación de la ONG World Vision en situaciones de emergencia responden a las necesidades de los niños, los padres, las comunidades y los funcionarios de educación con el objetivo principal de garantizar el acceso a un aprendizaje inclusivo, de calidad y apoyo emocional para los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

Par Kuang Peter es el director de una escuela construida por World Vision en el campamento de refugiados de Kakuma, en Kenia. Él sabe perfectamente lo que se siente, ya que abandonó su país, Sudán del Sur, para tener una vida mejor. Ahora está guiando a 4.800 estudiantes de educación primaria a obtener una educación de calidad.

"Nací el 23 de marzo de 1989, el mismo año en que mi padre fue asesinado. Estaba en el útero. Por eso me llamaron Par. Par significa llorar después de la muerte de un padre. Tenía dos hermanos mayores. En 1996, mi madre pensó que debíamos ir a la escuela y por eso nos llevó al norte de Sudán. Vendimos todas nuestras pertenencias y vivimos allí tres años. Estudié en Jartum.

Sin embargo, más muertes en la familia nos obligaron a regresar a nuestra patria en Sudán del Sur. Mi hermano mayor fue mordido por un escorpión y murió. Mi otro hermano mayor murió a causa de una enfermedad. De repente, fui el hijo mayor en casa y con 14 años me cargué de responsabilidades y luché por mi familia. Tenía que asegurarme de que mi hermano menor, mis hermanas y mi madre sobrevivieran.

En 2004, nuestro pueblo recibió ayuda alimentaria. La organización que llegó a nuestro hogar dijo que estaban dispuestos a llevar a algunos niños a que pudieran estudiar. Me lancé a su avión cuando escuché eso. Ni siquiera le dije a mi madre que me iba. Me fui con otros 12 chicos.

Nos trajeron aquí, al campamento de refugiados de Kakuma. Nos alojamos como menores no acompañados. Luchábamos todos los días: conseguir comida, cocinar, ir a buscar agua, todo lo que hacíamos era por nosotros mismos. No había nadie que nos cuidara.

Después de casarme, decidí hacerme voluntario para enseñar matemáticas en esta escuela primaria en las clases 5, 7 y 8. Un año después, en marzo de 2015, me llamó el director y me dijo estas palabras: "Los estudiantes te aman, dicen que eres bueno". Poco después

comenzaron a pagarme un poco por mi trabajo.

Cada día, me quedaba en la escuela hasta las 9 de la noche con los estudiantes, uno de mis alumnos obtuvo la mayor calificación en matemáticas de todo el campamento de refugiados.

Es un gran orgullo, ya que los menores sin escolarizar, en contextos especialmente vulnerables, tienen un mayor riesgo de explotación, matrimonio infantil y menor potencial de ingresos.

"ENTIENDO PERFECTAMENTE LO QUE HAN EXPERIMENTADO"

Creo que a los estudiantes les gusto porque se ven a sí mismos. Soy un refugiado de Sudán del Sur, como la mayoría de ellos. Entiendo perfectamente lo que han experimentado. A mi hermano menor le dispararon en el conflicto a principios de este año y todavía está herido. Mi familia se ve afectada por la falta de alimentos; a veces pasan dos o tres días sin comer. Intento ayudarles enviándoles un poco de mi salario cada mes.

Mi lucha principal es unir a los niños, crear una cultura de paz entre ellos dentro de la escuela. Les insto a que se comprometan con su educación porque les ayudará en su futuro.

Nunca soñé con ser maestro, pero este camino me llamó. Me encanta enseñar. Te conviertes en psicólogo: estudias a la gente, entiendes sus vidas y les ayudas a resolver problemas.

¡Cuando ves a los estudiantes y compruebas que sus mentes y pensamientos se abren, es una gran ilusión sentirte parte de este proceso!"