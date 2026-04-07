Registrado un tiroteo en los alrededores del Consulado de Israel en Estambul, Turquía

06 February 2024, Turkey, Sisli: Security officers secure the area where an armed attack was carried out at the police station in front of the Caglayan Palace of Justice in Istanbul. - Tolga Uluturk/ZUMA Press Wire/dp / DPA

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los alrededores del Consulado de Israel en la ciudad turca de Estambul han sido escenario este martes de un tiroteo, sin que por ahora esté confirmado si la legación ha sido objetivo de un ataque y sin que las autoridades de Turquía se hayan pronunciado sobre posibles víctimas.

Vídeos publicados en redes sociales muestran a varios agentes en la zona entre el sonido de disparos, mientras que medios turcos han confirmado el envío de varios equipos a la zona, situada en el barrio de Besiktas.

Según las informaciones recogidas por el diario turco 'Birgun', al menos un agente habría resultado herido en los enfrentamientos, mientras que tres sospechosos habrían sido "neutralizados", si bien por ahora no hay una declaración oficial por parte del Gobierno de Turquía.