Reino Unido, Francia, Australia, Canadá y Noruega imponen sanciones contra colonos extremistas y violentos

Archivo - Daños causados a un coche incendiado en la localidad cisjordana de Hawara, al que prendieron fuego colonos judíos radicales. - Europa Press/Contacto/Nasser Ishtayeh - Archivo

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Reino Unido, Francia, Australia, Canadá y Noruega han anunciado este martes acciones conjuntas para imponer sanciones contra colonos israelíes extremistas y violentos ante el deterioro de la situación en Cisjordania, denunciando que hasta ahora han actuado con "una impunidad casi total".

"Los ministros de Asuntos Exteriores de Australia, Canadá, Francia, Noruega y Reino Unido, hemos adoptado medidas coordinadas para imponer sanciones y otras acciones destinadas a exigir responsabilidades a los colonos extremistas por los horribles niveles de violencia ejercida contra civiles palestinos", ha indicado una nota conjunta de estos países.

Este grupo de países, que reconocieron recientemente el Estado de Palestina, denuncian la violencia de los colonos que usan de forma instrumental para "desplazar a los palestinos, destruir propiedades y perpetuar la expansión ilegal de los asentamientos". De esta forma, critican, perjudican la viabilidad del Estado de Palestina y las perspectivas de una convivencia pacífica.

"Durante demasiado tiempo, los colonos violentos han podido actuar con una impunidad casi total, mientras que la expansión de los asentamientos y la creación de nuevos puestos avanzados continúan con el apoyo y la facilitación del Gobierno de Israel", han lamentado estos países que denuncian además que estos grupos extremistas muchas veces están amparados por las fuerzas de seguridad israelíes.

De esta forma, señalan directamente al Gobierno de Israel y le piden que "adopte medidas para garantizar una rendición de cuentas efectiva por la violencia en Cisjordania". "El Gobierno de Israel debe asegurarse de que cada ataque sea investigado de manera rápida y exhaustiva, actuar contra los puestos avanzados y las organizaciones que permiten que la violencia prospere, y poner fin a la incitación a la violencia", han concluido.

El comunicado finaliza con la reafirmación de que la paz solo se alcanzará "mediante la implementación de la solución de dos Estados" por lo que Reino Unido, Francia, Australia, Canadá y Noruega prometen "seguir trabajando para alcanzar este objetivo". "Estamos preparados para adoptar nuevas medidas si el Gobierno de Israel no toma con urgencia las medidas necesarias para abordar la situación sobre el terreno", ha indicado la nota conjunta.