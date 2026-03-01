El relato de los ataques en Emiratos Árabes de un español en Dubái: "Nervios al principio, pero todo bajo control"

Vista de Dubai durante los bombardeos iraníes del 1 de marzo - EUROPA PRESS

MADRID 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Pablo, un periodista español residente en Dubái desde hace años, ha relatado la situación que se vive en la ciudad de Emiratos Árabes ante los bombardeos desde Irán en la región tras el ataque perpetrado por Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.

"Un poco de miedo y nervios al principio", confiesa, si bien añade que las autoridades del país transmiten en tiempo real que está "todo bajo control", ha explicado a Europa Press.

Según afirma, en la mañana del 28 de febrero se escucharon las primeras explosiones, algo esperado tras las amenazas de Irán, bombardeos que incluso llegaron a zonas residenciales. "Empezaron a llegar ráfagas de cohetes y drones cada dos horas, sin parar, también a zonas hoteleras, residenciales y turísticas, pero se derribaban casi todos en el aire", relata, añadiendo que en todo caso los artefactos han caído sobre la ciudad una vez interceptados. "Han causado daños, miedo, tensión y caos, pero el mensaje es que está todo bajo control. Nos piden estar tranquilos y no salir de casa".

A medianoche, según su testimonio, llegó un mensaje de alerta a los teléfonos móviles de toda la población, una alarma que ha sonado "altísimo" en todos los terminales. "Te despiertas con un ataque al corazón. Un mensaje pidiendo a la gente buscar refugio porque venían cohetes y drones".

Aún así, con el paso de las horas, la situación se ha ido calmando, y según asegura, la sensación es que está todo "bajo control". En su opinión, la sensación en Dubái es que el régimen iraní "está muerto de miedo" y quiere "morir matando, por pura venganza, hacer el mayor daño posible".

Aunque asegura que en un primer momento hubo "nervios" e incluso "pánico", con ciudadanos saliendo de sus casas y con la gente "asustada", la sensación general en la ciudad a estas alturas es que no van a sufrir "daño". "En unos días, esto se habrá acabado".

Como padre de dos hijos, admite que la situación es "complicada" al escuchar las explosiones. "A los niños les digo que son fuegos artificiales", apunta Pablo, que aún así admite que los pequeños de la casa se hacen preguntas.

Para terminar, asegura que la gestión del Estado de cara a la población ha sido de "diez". "Manteniendo la calma e informando", asevera el periodista.