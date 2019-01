Rohani dice que el viaje sorpresa de Trump a Irak es una prueba de la "derrota" de EEUU

Publicado 02/01/2019 20:57:48 CET

MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Irán, Hasán Rohani, ha afirmado este miércoles que el reciente viaje sorpresa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Irak es una prueba de la "derrota" de Washington tras su invasión del país en 2003.

"Desde 2003 los estadounidenses han afirmado que han salvado Irak y Afganistán. Si esto es cierto, ¿por qué no hace (Trump) un viaje oficial para ver cómo los iraquíes te dan la bienvenida en las calles de Bagdad y Basora?", se ha preguntado.

"El hecho de que entre en una pequeña base militar en secreto y bajo la cobertura de la noche, se haga fotos con unos pocos soldados, hable brevemente y abandone Irak un par de horas más tarde demuestra su derrota", ha agregado, en referencia al viaje de Trump.

Asimismo, ha argumentado que el hecho de tener que hacer este viaje en secreto implica "que no se ha tenido éxito, que se sabe que la población de Irak no está contenta y que no se atreve a estar en público entre ellos".

Rohani ha subrayado pese a ello que Irak era un destino plausible para Trump. "Respecto a Siria, Líbano y Yemen, no se atreva a viajar allí", ha recomendado, tal y como ha recogido la cadena de televisión iraní Press TV.

Durante su visita a Irak, el encuentro previsto con el primer ministro iraquí, Adel Abdul Mahdi, fue cancelado debido a "diferencias" sobre la organización de la reunión, según confirmó la propia oficina de Abdul Mahdi.