Rubio agradece a Pakistán su papel "en la consecución de la visión de Trump" para la paz en Oriente Próximo

Los titulares de Exteriores de Pakistán y Estados Unidos, Ishaq Dar y Marco Rubio, respectivamente - MINISTRO DE EXTERIORES DE PAKISTÁN EN X

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha agradecido a su homólogo paquistaní, Ishaq Dar, los esfuerzos del país asiático "en la consecución de la visión del presidente Trump para la paz en Oriente Próximo", en un encuentro que ambos han mantenido este viernes en Washignton en medio de las negociaciones irano-estadounidenses para intentar alcanzar un acuerdo que dé carpetazo al conflicto abierto en la región.

El jefe de la diplomacia estadounidense ha reiterado el agradecimiento de la Administración Trump al "papel constructivo que Pakistán sigue desempeñando en la consecución de la visión del presidente (Donald) Trump para la paz en Oriente Próximo y sus esfuerzos de mediación con Irán", de acuerdo a un comunicado difundido por el portavoz de la cartera, Tommy Pigott.

Por su parte, el también vice primer ministro paquistaní, que se ha desplazado a la capital estadounidense desde Nueva York --donde participó esta semana en una reunión del Consejo de Seguridad-- ha señalado en sus redes sociales que durante su encuentro, los dos dirigentes "expresaron su satisfacción por el impulso positivo que están experimentando las relaciones bilaterales entre Pakistán y Estados Unidos e intercambiaron opiniones sobre la evolución de la situación regional y mundial".

Así, Dar y Rubio han acordado "reforzar la cooperación bilateral en todos los ámbitos de interés mutuo, incluidos el comercio y la inversión, la seguridad y la lucha contra el terrorismo", además de "impulsar la asociación" entre los dos países, con "intercambios de alto nivel (...) en materia de paz, seguridad y prosperidad regionales".

El proceso de negociaciones entre Irán y Estados Unidos ha registrado avances durante los últimos días, según han confirmado ambas partes, si bien se ha visto marcado por las tensiones a raíz de varios ataques estadounidenses contra territorio iraní. Teherán ha respondido este mismo jueves a un bombardeo contra un ataque contra una "base estadounidense" en Kuwait.