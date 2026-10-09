Rusia advierte de que los ejercicios nucleares de la OTAN "no contribuyen" a reducir las tensiones en Europa

El presidente de Rusia, Vladimir Putin - Vyacheslav Prokofyev / Zuma Press / Europa Press

BRUSELAS, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Embajada de Rusia en Bélgica ha advertido este viernes de que los ejercicios nucleares que la OTAN celebrará a partir del próximo 13 de octubre en Italia "no contribuyen a reducir las tensiones" en Europa, pese a las garantías ofrecidas por la Alianza Atlántica de que se trata de unas maniobras rutinarias que no representan ninguna amenaza para Moscú.

"Tomamos nota de las declaraciones de los responsables de la OTAN de que los ejercicios son habituales y no suponen una amenaza para Rusia", ha señalado la Embajada rusa en un mensaje en redes sociales en el que, no obstante, ha cuestionado la conveniencia de estas maniobras en el actual contexto de tensiones entre Moscú y la Alianza.

En este sentido, la representación diplomática rusa ha sostenido que estos ejercicios, teniendo en cuenta que la OTAN considera a Rusia "la principal amenaza para la seguridad", no contribuyen a "reducir las tensiones en el continente" y forman parte de la política nuclear de la Alianza, "hacia la cual la actitud negativa de Moscú es bien conocida".

"En cualquier caso, seguiremos de cerca el desarrollo de los ejercicios", ha añadido la Embajada rusa en Bruselas, sin precisar si el Kremlin contempla adoptar alguna medida en respuesta a las maniobras.

"UNOS EJERCICIOS NO DIRIGIDOS CONTRA NINGÚN PAÍS"

Las declaraciones llegan después de que la OTAN anunciara este jueves que 17 países aliados participarán a partir del próximo 13 de octubre en sus ejercicios nucleares anuales, conocidos como 'Firme Mediodía', que se prolongarán durante diez días y tendrán como escenario principal Italia.

La Alianza Atlántica insistió en que se trata de una actividad de entrenamiento rutinaria, planificada desde hace tiempo, que busca mantener la preparación de sus fuerzas y comprobar los procedimientos relacionados con su capacidad de disuasión nuclear.

Asimismo, subrayó que durante las maniobras no se utilizarán armas nucleares reales y que los ejercicios "no están dirigidos contra ningún país" y que están "desvinculados de los acontecimientos mundiales actuales".

Por su parte, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, defendió el carácter defensivo de la Alianza y explicó que estas maniobras buscan garantizar una capacidad nuclear "segura, efectiva y creíble" para preservar la paz, prevenir la coerción y disuadir posibles agresiones, además de transmitir un mensaje de unidad y determinación entre los aliados.

Los ejercicios se celebrarán en un contexto de especial tensión entre Rusia y la OTAN, después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, advirtiera de que Moscú podría verse obligado a recurrir a su arsenal nuclear contra países de la Alianza en caso de autodefensa.