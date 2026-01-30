Rusia confirma que Trump pidió un alto el fuego una semana hasta el 1 de febrero y evita desvelar la respuesta

El presidente ruso, Vladimir Putin, en un encuentro en el Kremlin. - Europa Press/Contacto/Russian Foreign Ministry's o

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha confirmado este viernes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió al presidente ruso, Vladimir Putin, un alto el fuego de una semana, hasta el 1 de febrero, aunque ha evitado desvelar cual es la respuesta de Moscú y si cesará los ataques de aquí al domingo.

"El presidente Trump le pidió personalmente al presidente Putin que se abstuviera de atacar Kiev durante una semana, hasta el 1 de febrero, para crear condiciones favorables para las negociaciones", ha detallado el portavoz presidencial ruso, Dimitri Peskov, sobre la demanda que dio a conocer este jueves Trump respecto a una tregua.

De todos modos, Peskov ha eludido desvelar cual es la respuesta de Moscú a esta demanda de Washington. "No tengo nada que añadir en cuanto a detalles a lo ya dicho. Quiero recalcar una vez más que estamos hablando de crear condiciones favorables para las negociaciones", ha explicado en declaraciones a la prensa recogidas por la agencia rusa Interfax.

Trump anunció este jueves que Putin le ha prometido que dejará de bombardear Ucrania durante una semana, después de que los ataques rusos hayan dejado a miles de ucranianos sin electricidad en medio de las extremas condiciones climáticas.

"Debido al frío extremo (...) le he pedido personalmente a Putin que no ataque Kiev ni otras ciudades y pueblos durante una semana. Y ha accedido. Ha sido muy agradable", afirmó durante una reunión de su gabinete en la Casa Blanca.

Por el momento no ha trascendido si Rusia se compromete con esta tregua, toda vez el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se ha abierto a aplicar este alto el fuego y ha desvelado que esta medida se discutió durante los contactos trilaterales en Emiratos Árabes Unidos (EAU) con Rusia y Estados Unidos.