Rusia niega "una conexión directa" entre el acuerdo con EEUU sobre diésel y un diálogo de paz en Ucrania

Archivo - Imagen de archivo del portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov. - Alexander Kazakov/TASS via ZUMA / DPA - Archivo

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha negado este lunes "una conexión directa" entre el acuerdo alcanzado con Estados Unidos sobre el suministro de diésel ruso y las conversaciones para intentar alcanzar un acuerdo de paz en Ucrania, antes de destacar que el pacto con Washington, anunciado el viernes, es "mutuamente beneficioso" para ambos países y "los mercados energéticos globales".

"No veo ninguna conexión directa", ha dicho el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, quien ha subrayado que el acuerdo anunciado por Trump "es un aspecto mutuamente muy beneficioso de la cooperación ruso-estadounidense", según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

"Satisface los intereses de Estados Unidos, los de los mercados energéticos globales y los de Rusia. Por eso tiene lugar", ha destacado, al tiempo que ha apuntado que los contactos "siguen en marcha" en lo relativo a un alto el fuego con Ucrania en los ataques contra infraestructura energética, igualmente anunciado recientemente por el inquilino de la Casa Blanca.

Trump anunció el viernes un acuerdo con su homólogo ruso, Vladimir Putin, para que Rusia suministre "inmediatamente" más de 300.000 toneladas de combustible diésel al mercado estadounidense y global, un pacto que prevé el suministro de "otras 500.000 toneladas durante el mes de noviembre y 1.000.000 de toneladas inmediatamente después".

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha criticado el acuerdo y ha señalado que se trata de un "regalo" para que Rusia financie el conflicto iniciado en febrero de 2022, cuando Putin firmó una orden para invadir el país, sin que por ahora los esfuerzos internacionales de mediación hayan derivado en un acuerdo de paz que ponga fin a las hostilidades.