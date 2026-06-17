Rutte celebra el acuerdo entre Irán y EEEU y ofrece la ayuda de la OTAN para garantizar el tránsito en Ormuz

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte - Ludvig Thunman / Zuma Press / Europa Press / Conta

BRUSELAS 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha celebrado este miércoles el acuerdo provisional de paz alcanzado entre Estados Unidos e Irán, esgrimiendo que "mejora la seguridad" de todos los aliados, y ha ofrecido la ayuda de la Alianza Atlántica para garantizar el tránsito en el estrecho de Ormuz "si así se desea".

"Quiero celebrar el acuerdo alcanzado por el presidente (Donald) Trump con Irán. La acción estadounidense para prevenir la amenaza de un Irán con armas nucleares y degradar su capacidad de misiles balísticos mejora la seguridad de todos nosotros", ha afirmado en una rueda de prensa en la víspera de la reunión de ministros de Defensa aliados que tendrá lugar este jueves en Bruselas.

Rutte ha reivindicado que el acuerdo cerrado entre Washington y Teherán "brinda la oportunidad" de garantizar que Irán "nunca obtenga un arma nuclear", y ha señalado la necesidad de que también se dé "un enorme paso adelante" y se restablezca el libre tránsito en Ormuz, que poco a poco empiezan a cruzar las navieras tras el acuerdo cerrado la noche del domingo.

También se ha referido a la iniciativa liderada por dos de los principales Estados miembro de la OTAN, Reino Unido y Francia, para abrir el estrecho de Ormuz, destacando el "despliegue masivo" de los aliados europeos en este asunto, particularmente ofreciendo sus capacidades de desminado, de radares y "otras tecnologías necesarias".

Preguntado sobre si la Alianza Atlántica podría tener un papel en esta misión para garantizar el tránsito de la principal ruta marítima para el transporte de petróleo, ha indicado que está "legalmente y literalmente" fuera de la OTAN, pero ha indicado que podría desempeñará un papel "si así se desea".