Al Shara afirma que no planteó que regrese el 80% refugiados pero apunta que sí sucederá si se reconstruye Siria

El presidente de transición en Siria, Ahmed al Shara, durante su visita a Londres. - Europa Press/Contacto/Thomas Krych

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de transición de Siria, Ahmed al Shara, ha afirmado este miércoles que no planteó en su reunión con el canciller alemán, Friedrich Merz, que regrese el 80% de refugiados sirios al país en los próximos años, atribuyendo ese cálculo al dirigente germano, aunque ha insistido en que esto puede suceder si se reconstruye Siria.

En declaraciones en el evento organizado por el 'think tank' Chatham House en Londres, donde se encontraba de visita oficial, el líder sirio ha aclarado que la afirmación es "algo exagerada" y que no fue emitida por él sino que "lo dijeron otros", en referencia al canciller germano.

En todo caso, ha indicado que el regreso de los refugiados "está directamente vinculado a la reconstrucción de Siria". "Los países europeos acogieron a los refugiados y les damos las gracias por ello. No debemos hacerlo simplemente enviando a la gente en aviones para que vuelvan", ha señalado, insistiendo en que el proceso debe "gestionarse bien" y los refugiados tienen derecho a volver a Siria "de manera voluntaria y con dignidad".

"Hemos pasado por muchas etapas en este proceso, comenzando con la expulsión o el derrocamiento del régimen sirio, lo que abrió la puerta", ha subrayado, reivindicando el proceso que hizo caer al presidente Bashar al Asad.

De todos modos, Al Shara ha insistido en que la cuestión de la vuelta de los refugiados sirios desde Europa se tiene que abordar desde "la reconstrucción, la inversión y la invitación a grandes empresas y compañías" para que se instalen en el país.

"Si contamos con las condiciones adecuadas, entonces garantizaría que el 80% de la gente regresaría a su país, a Siria", ha expuesto el presidente de transición.

POLÉMICA POR LA VUELTA DEL 80% DE REFUGIADOS

Merz subrayó en una rueda de prensa que el objetivo es que el 80% de los ciudadanos sirios que residen en Alemania regresen a su país de origen, asunto que, un día después, a raíz de la polémica generada por sus palabras atribuyó a los cálculos del presidente de transición sirio.

"Hemos tomado nota de esta cifra, pero somos conscientes de la magnitud de la tarea", apuntó la oficina del canciller alemán tras una lluvia de críticas por parte de todo el espectro político a raíz de esas declaraciones en las que fijó un número como objetivo de retornos a Siria en el plazo de tres años.