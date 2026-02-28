Siria anuncia el "cierre temporal" de parte de su espacio aéreo en plena ofensiva de Israel y EEUU contra Irán

Archivo - El presidente interino de Siria, Ahmed al Shara (archivo) - -/Syrian Arab News Agency via AP / DPA - Archivo

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Siria han anunciado este sábado el "cierre temporal" de partes de su espacio aéreo en medio de la ofensiva, en medio de la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra Irán y la respuesta de Teherán, que ha lanzado misiles contra objetivos militares estadounidenses en la región y contra territorio de Israel.

La Autoridad General de Aviación Civil y Transporte Aéreo de Siria ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que este cierre es efectivo desde las 12.00 horas (hora local) y ha agregado que estará en vigor durante un periodo inicial de doce horas.

"Esta medida se adopta para garantizar los más altos estándares de seguridad aérea", ha argumentado, antes de recalcar que "el tráfico aéreo se gestionará mediante rutas alternativas aprobadas, garantizando la fluidez del tráfico y la continuidad de las operaciones, de acuerdo con los sistemas de gestión del tráfico aéreo establecidos".

Asimismo, ha destacado que mantendrá una supervisión constante de la situación de cara a emitir nuevas actualizaciones, al tiempo que ha destacado su "pleno compromiso a la hora de garantizar la seguridad de la aviación civil y la continuidad del tráfico aéreo, de acuerdo con los procedimientos establecidos".