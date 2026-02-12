Siria asegura tener el control de la base de Al Tanf tras la retirada de las tropas de EEUU

Vehículos de las fuerzas de seguridad de Siria en Hasaka (archivo) - Europa Press/Contacto/Monsef Memari

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades erigidas en Siria tras la caída en diciembre de 2024 del régimen de Bashar al Assad han anunciado este jueves que sus fuerzas se han hecho con el control de la base de Al Tanf, situada cerca de las fronteras con Jordania e Irak, después de la retirada de las tropas estadounidenses allí desplegadas como parte de la coalición internacional contra el grupo yihadista Estado Islámico.

"A través de la coordinación entre las partes siria y estadounidense, unidades del Ejército Árabe Sirio se han hecho con el control de la base (de Al Tanf) y han asegurado su perímetro", ha dicho el Ministerio de Defensa en un comunicado facilitado a medios.

Así, ha recalcado que sus fuerzas "han empezado a desplegarse en la frontera sirio-iraquí-jordana en el desierto de Al Tanf", antes de agregar que "fuerzas de la Guardia Fronteriza empezarán a asumir sus funciones y a desplegarse en la zona durante los próximos días".

Estados Unidos desplegó fuerzas en Siria en el marco de la guerra civil desatada en 2011 a causa de la represión de las protestas prodemocráticas en el marco de la 'Primavera Árabe', concretamente en zonas controladas por las autoridades semiautónomas kurdas y en Al Tanf, encabezando una coalición internacional frente a Estado Islámico.

Así, el principal aliado de la coalición internacional han sido durante estos años las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), claves en la derrota territorial de Estado Islámico en 2019 en el país, si bien durante los últimos meses Washington ha acercado posturas con Damasco tras la caída de Al Assad.

En este contexto, Estados Unidos fue uno de los principales actores en favor de un acuerdo entre las nuevas autoridades centrales y las fuerzas kurdas para un proceso de reintegración, acordado tras meses de tensiones y ante una ofensiva de las fuerzas de seguridad de Damasco.

Por su parte, el presidente interino de Siria, Ahmed al Shara, antiguo líder del grupo yihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS), anunció en noviembre durante una visita oficial a la Casa Blanca que Damasco se sumaría a la coalición internacional contra Estado Islámico, una posición criticada desde sectores fundamentalistas y extremistas de los que hasta entonces eran sus aliados.