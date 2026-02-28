Siria denuncia al menos cuatro muertos por el impacto de un misil iraní en el sur del país

Archivo - Imagen de archivo de militares sirios - Moawia Atrash/dpa - Archivo

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro personas han muerto en el sur de Siria como consecuencia del impacto de un misil iraní en la zona industrial de la ciudad de Sueida, en la gobernación del mismo nombre, dentro de los enfrentamientos desencadenados por el ataque estadounidense e israelí contra la República Islámica, que ha respondido con bombardeos contra Israel y posiciones de Estados Unidos en la región.

"Cuatro personas murieron y varias más resultaron heridas cuando un misil iraní impactó un edificio en la zona industrial de la ciudad de Sueida como resultado del intercambio de ataques entre Israel e Irán", informa la agencia oficial de noticias siria SANA.

Las autoridades sirias han denunciado el impacto de un segundo misil iraní en la población de Al Hiran, en la gobernación de Quneitra, también en el sur del país.

Cabe recordar que el sur de Siria está parcialmente ocupado por Israel tras la invasión efectuada a finales de 2024 durante los estertores del antiguo régimen de Bashar al Assad, aliado iraní, ahora sustituido por nuevas autoridades aliadas de Occidente.