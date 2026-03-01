Trump asegura que EEUU ha "destruido y hundido" nueve buques iraníes

Aviones de combate sobre el portaaeronaves 'USS Abraham Lincoln' - CENTCOM

MADRID 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado este domingo que las fuerzas norteamericanas han "destruido y hundido" nueve buques de guerra de la Armada iraní.

"Me acaban de informar de que hemos destruido y hundido nueve buques iraníes, algunos de ellos relativamente grandes e importantes", ha publicado Trump en redes sociales. Trump ha destacado que "vamos a por el resto", que "pronto estarán en el fondo del mar".

Asimismo ha anunciado que han "destruido" su "Cuartel General Naval". "¡Aparte de eso, su Armada lo está haciendo muy bien!", ha ironizado Trump.

Previamente, el Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (CENTCOM) había informado de un ataque contra una corbeta iraní en Chah Bahar, en el extremo sur de la costa iraní del golfo de Omán.

"Una corbeta iraní clase Jamaran ha sido atacada por fuerzas estadounidenses al inicio de la Operación Furia Épica", ha explicado el CENTCOM. El buque "se está hundiendo en el fondo del golfo de Omán en el muelle de Chah Bahar". "Abandonen el barco", ha remachado el CENTCOM.