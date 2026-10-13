Trump asegura que EEUU sigue compartiendo inteligencia con Ucrania y solo quiere que la guerra "se acabe"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Shawn Thew - Pool via CNP / Zuma Press / Europa Pr

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este martes que sus agencias de Inteligencia continúan compartiendo información con Ucrania y ha insistido en que su principal interés es que la guerra con Rusia "se termine" tras rebajar el tono después de la última crisis en la que se ha enzarzado con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

Trump llegó a recomendar este pasado fin de semana a los ucranianos que se buscaran "un nuevo presidente" después de que Zelenski condenara el acuerdo alcanzado entre el presidente de Estados Unidos y su homólogo en Rusia, Vladimir Putin, para facilitar el suministro de millones de toneladas de combustible ruso a los mercados internacionales, el estadounidense incluido.

Antes de partir este martes a Alaska para proseguir con sus mítines a menos de un mes para las cruciales legislativas, Trump ha vuelto a tender la mano a Putin y a Zelenski para que alcancen un acuerdo y asegurado que la colaboración con Ucrana sigue intacta.

"No hemos dejado de compartir datos. Estamos ayudando a Ucrania a que dé una respuesta final. Queremos que esta guerra termine. Estamos trabajando con ellos y con Rusia para que la guerra acabe", ha declarado Trump, quien se ha declarado convencido de que la guerra acabará "tarde o temprano" gracias a su habilidad negociadora. "Cerrar acuerdos es lo que he hecho toda mi vida", ha añadido.