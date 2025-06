Trump asegura que "Europa no va a ser capaz de ayudar" en el conflicto entre Israel e Irán

Dice que "es muy difícil" pedir a Netanyahu que deje de atacar a Irán y añade que "tal vez no sea necesario" que EEUU intervenga

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este viernes que "Europa no va a ser capaz de ayudar" en el conflicto entre Israel e Irán, después de que varios ministros de Exteriores europeos hayan mantenido un encuentro con el jefe de la diplomacia iraní en la ciudad suiza de Ginebra en la que han pedido a Teherán continuar con las conversaciones con Washington para evitar una escalada regional.

"No, (las conversaciones) no han ayudado. Irán no quiere hablar con Europa, quiere hablar con nosotros (Estados Unidos). Europa no va a ser capaz de ayudar en esto", ha indicado el inquilino de la Casa Blanca en declaraciones a la prensa desde Nueva Jersey.

Al ser preguntado sobre si solicitaría a Israel que detenga sus ataques a Irán para continuar los contactos sobre el programa nuclear, ha considerado que "es muy difícil hacer esa petición ahora mismo". "Si alguien va ganando, es un poco más difícil que si alguien va perdiendo. Pero estamos listos, dispuestos y capacitados, y hemos estado hablando con Irán. Veremos qué sucede", ha expresado.

Trump también ha explicado que "ha dado un plazo" a las autoridades iraníes para que vuelvan a la mesa de negociación antes de tomar la decisión sobre si intervenir militarmente en el conflicto: "Les estoy dando un plazo, veremos cuál es, pero diría que dos semanas sería el máximo", ha remarcado, sobre las dudas de si se sumará antes de que termine este periodo de tiempo.

No obstante, ha deslizado que "tal vez no sea necesario" que Estados Unidos intervenga militarmente. "Tendremos que ver qué sucede", ha dicho al aclarar que Israel no tiene la capacidad de destruir todas las instalaciones nucleares iraníes: "Tienen una capacidad muy limitada. Podrían penetrar en una pequeña sección, pero no pueden llegar muy profundo. No tienen esa capacidad".

Israel inició el 13 de junio una oleada de ataques contra instalaciones nucleares iraníes y zonas residenciales de la capital, Teherán. Los bombardeos de Israel tuvieron lugar días antes de la nueva ronda de negociaciones entre Washington y Teherán sobre el programa nuclear iraní en la capital de Omán, Mascate.