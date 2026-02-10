Trump bloqueará la apertura del puente entre Michigan y Ontario (Canadá) hasta que EEUU sea "compensado"

Archivo - Construcción del Puente Internacional Gordie Howe, que une Detroit con Windsor, Ontario, a través del río Detroit - Europa Press/Contacto/Jim West - Archivo

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este lunes que bloqueará la apertura del puente Gordie Howe que unirá las ciudades de Detroit, en Michigan, y Windsor, en la provincia canadiense de Ontario, hasta que Estados Unidos sea "totalmente compensado" en sus relaciones económicas con Canadá.

"No permitiré que este puente se abra hasta que Estados Unidos sea totalmente compensado por todo lo que les hemos dado y, además, y esto es importante, hasta que Canadá nos trate con la justicia y el respeto que merecemos", ha denunciado el magnate neoyorquino en redes sociales, donde ha acusado a su vecino del norte de tratar a Estados Unidos "muy injustamente durante décadas", aunque "ahora la situación está cambiando".

El inquilino de la Casa Blanca ha criticado, en concreto, que Ottawa posea la totalidad del puente y que este haya sido construido "prácticamente sin material estadounidense", acusando al Gobierno de candiense de pretender "aprovecharse de Estados Unidos", que no obtendría, según él, "absolutamente nada".

Asimismo, también ha afeado al país vecino otros asuntos como que "Ontario ni siquiera vende licores, bebidas y otros productos alcohólicos estadounidenses; tiene absolutamente prohibido hacerlo", o también los "inaceptables" aranceles canadienses a los productos lácteos estadounidenses, que, según Trump, "ponen a los agricultores en un gran riesgo financiero".

El republicano se ha quejado también de que "ahora, para colmo, el primer ministro (canadiense, Mark) Carney quiere llegar a un acuerdo con China que acabará con Canadá". "Solo nos quedaremos con los restos", ha acusado, reiterando que "lo primero que hará China es poner fin a la práctica del hockey sobre hielo en Canadá y eliminar permanentemente la Copa Stanley", el trofeo entregado al ganador de la NHL, la liga profesional de hockey sobre hielo de Canadá y Estados Unidos.

Bajo estos argumentos, Trump ha anunciado que su Administración iniciará "las negociaciones inmediatamente". "Con todo lo que les hemos dado, deberíamos poseer, quizás, al menos la mitad de este activo", ha avanzado sobre sus pretensiones, prediciendo que "los ingresos generados por el mercado estadounidense serán astronómicos".

El presidente de Estados Unidos ha puesto así su punto de mira sobre el puente internacional Gordie Howe, construido por el conglomerado español ACS y que, con más de 2,6 kilómetros de longitud, seis carriles e infraestructura para peatones y ciclistas, prevé convertirse en el puente atirantado más largo de Norteamérica.

Sus declaraciones suponen una nueva medida de presión al Ejecutivo de Carney, al que ya amenazó a finales de enero con la imposición de aranceles del 100% ante un posible acuerdo comercial entre este Ottawa y Pekín, después de que Carney se reuniera con el presidente chino, Xi Jinping, y ambos coincidieran en formar una "nueva alianza estratégica".

En base al acuerdo, Canadá anunció la reducción de los gravámenes sobre los vehículos eléctricos chinos y la entrada a su mercado de hasta 49.000 unidades al año, mientras que China rebajará las barreras arancelarias sobre las semillas de colza, la langosta y los guisantes canadienses.