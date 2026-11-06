Trump defiende que Israel "no existiría hoy" sin su guerra en Irán tras la derrota electoral de los republicanos

Donald Trump - Shawn Thew-Pool via CNP / Zuma Press / Europa Pres

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado este viernes que Israel "no existiría hoy" de no ser por la guerra lanzada contra Irán el pasado 28 de febrero, en lo que parece una nueva respuesta a las críticas por el impacto de este conflicto en la reciente derrota electoral de los republicanos.

"Israel y, de hecho, todo Oriente Próximo, no existirían hoy si yo no hubiera impedido que Irán tuviera un arma nuclear", ha señalado en un escueto mensaje difundido en sus redes sociales.

"Nadie quiere decirlo, ¡pero todo el mundo sabe que es verdad!", ha agregado Trump, que en los últimos días ha reconocido los efectos negativos de la guerra lanzada junto a Israel en la debacle de su Partido Republicano en las elecciones legislativas de mitad de mandato celebradas este martes.

Con todo, el inquilino de la Casa Blanca ha seguido defendiendo esta semana la ofensiva contra Irán, asegurando que "volvería a hacerlo".

Las 'midterms' han supuesto un varapalo para el Partido Republicano, después de que los demócratas hayan hecho válidos los escenarios más optimistas para ganar el control de las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos y lograr triunfos históricos en la carrera a gobernadores en estados como Texas, Ohio o Georgia.