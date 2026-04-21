Trump descarta extender la tregua y confía en lograr un "gran acuerdo" con Irán: "No tienen elección"

El presidente del Gobierno, Donald Trump, en declaraciones desde la Casa Blanca. - Andrew Leyden / Zuma Press / Europa Press / Contac

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha descartado este martes el escenario de extender el alto el fuego de dos semanas pactado con Irán y que expira en cuestión de horas, pese a lo cual ha confiado en lograr un "gran acuerdo" con Teherán, asegurando que las autoridades iraníes "no tienen más remedio" que negociar y llegar a un "gran acuerdo" con Washington.

En declaraciones a la cadena CNBC, ha confiado en que las delegaciones de Estados Unidos e Irán se encontrarán en Pakistán, pese a que a esta hora reina la incertidumbre después de que Teherán haya rechazado negociar bajo presiones.

"Como dije hace dos días, cuando dijeron que no los enviarían, dije que los enviarían. No tienen otra elección que enviarlos. Creo que vamos a terminar con un gran acuerdo", ha asegurado el dirigente norteamericano.

Trump en todo caso ha dejado de lado la opción de ampliar el alto el fuego que entró en vigor el pasado 8 de abril, alegando que no habrá tiempo para negociar esta cuestión cuando las partes lleguen a Islamabad, justo al límite de la tregua.

Así, ha reiterado su optimismo con lograr un "gran acuerdo", a la luz de que los interlocutores iraníes son "mucho más racionales" que sus predecesores, eliminados en su mayoría en la ofensiva lanzada junto a Israel el pasado 28 de febrero. "Es un cambio de régimen, lo llames como lo llames", ha indicado.

De todos modos, el jefe de la Casa Blanca ha vuelto a combinar los mensajes sobre la vía diplomática con las amenazas militares a Irán, asegurando que el Ejército estadounidense puede retomar los ataques y golpear infraestructuras en Irán.

"No es mi elección y también les perjudicará a ellos. En el ámbito militar", ha indicado, para reiterar que espera próximos "bombardeos" sobre Irán. "Creo que es una mejor actitud con la que entrar, pero estamos listos para actuar. Quiero decir, el Ejército está deseando entrar en acción", ha señalado.

Este mensaje llega en plena incertidumbre sobre una nueva ronda de contactos en Islamabad después de que Teherán no haya confirmado por ahora si estará presente y denunciar violaciones por parte de Washington del alto el fuego.