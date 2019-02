Trump dice que cree su cumbre con Kim Jong Un en Vietnam no será la última

Publicado 20/02/2019 20:54:03 CET

WASHINGTON, 20 Feb. (Reuters/EP) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho este miércoles que cree que su próxima cumbre con el líder norcoreano, Kim Jong Un, no será la última, al tiempo que ha reiterado que Pyongyang debe avanzar hacia la desnuclearización antes de iniciar la retirada de sanciones.

"No creo que esta sea la última cumbre (entre ambos), para nada", ha manifestado. "Creo que quieren hacer algo. Veremos lo que pasa", ha señalado, antes de la reunión que mantendrá entre el 27 y el 28 de febrero en Vietnam con Kim.

El propio Trump subrayó el martes que las sanciones contra Corea del Norte seguirán en pie y que "no tiene prisa" por lograr la desnuclearización. "Mientras no haya ensayos (nucleares o balísticos), no tengo prisa", recalcó.

El representante especial de Estados Unidos para Corea del Norte, Stephen Biegun, viajó el martes a la capital de Vietnam, Hanói, para preparar la segunda cumbre, tras la que mantuvieron en junio de 2018 en Singapur.