Trump reitera su amenaza a Petro, a quien tacha de "alborotador"

MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado este lunes a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, afirmando que "más le vale andarse con cuidado", después de describir al mandatario como un "alborotador", elevando el tono contra Bogotá.

"Más le vale andarse con cuidado porque tiene fábricas de droga. Fabrican cocaína en Colombia (...) y la envían a Estados Unidos. Más le vale cerrar esas fábricas de cocaína", ha señalado desde su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, en una rueda de prensa en la que ha asegurado que Bogotá "tiene al menos tres fábricas importantes de cocaína (y) sabemos dónde están".

El inquilino de la Casa Blanca ha afirmado que Petro "es un tipo muy, muy malo" y que "no es amigo de Estados Unidos". "Su nuevo líder es un alborotador", ha agregado, antes de asegurar que, en cambio, "amo al pueblo colombiano, son gente estupenda, enérgica, inteligente, genial".

No es la primera vez que Trump se expresa de este modo sobre su par colombiano. Hace apenas una semana, aseguró que Petro "será el siguiente" en su supuesta campaña contra el narcotráfico, que actualmente se centra en la Venezuela de Nicolás Maduro.

Petro ha criticado en reiteradas ocasiones los ataques del Ejército estadounidense contra presuntas narcolanchas en aguas del Caribe y del Pacífico, que ya han matado a más de un centenar de personas. Asimismo, ha pedido un relator especial de Naciones Unidas para el Pacífico y el Caribe al denunciar "violaciones de Derechos Humanos" por parte de Washington en su lucha contra las drogas.