Turquía anuncia su disposición a participar en labores de rescate de la flotilla en caso de necesidad

Barcos de la Global Sumud Flotilla con destino a la Franja de Gaza en el puerto de Bizerta, en Túnez (archivo) - Hasan Mrad/ZUMA Press Wire/dpa

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Turquía ha anunciado este martes que participará, en caso de que sea necesario, en tareas de rescate de la Global Sumud Flotilla, que se dirige en estos momentos hacia la Franja de Gaza con ayuda humanitaria, tras los últimos ataques con drones contra varios barcos y las amenazas de Israel sobre que impedirá que llegue al enclave palestino.

El Ministerio de Defensa turco ha indicado en un comunicado que "supervisa de cerca cómo se llevan a cabo de forma segura las actividades de ayuda humanitaria por parte de barcos civiles que actualmente navegan en el Mediterráneo oriental, en el marco de los valores humanitarios y del Derecho Internacional", sin mencionar directamente a la flotilla.

"En este contexto, nuestros buques, que continúan con sus labores rutinarias en diversos entrenamientos y actividades en la región, contribuirán en caso de que sea necesario con su capacidad de búsqueda y rescate a las labores de ayuda humanitaria, en coordinación con las instituciones y los interlocutores internacionales".

Por último, el Ministerio de Defensa turco ha hecho hincapié en que Ankara "seguirá asumiendo sus responsabilidades a la hora de de proteger en todo lugar y bajo todas las circunstancias los valores humanos y la seguridad de civiles, como ha hecho hasta hoy".

El comunicado ha sido publicado después de que Turquía pusiera en marcha una operación de rescate para evacuar a los tripulantes de un barco de la Global Sumud Flotilla, que se dirige a Gaza junto a decenas de embarcaciones, tras sufrir una fuga en aguas del mar Mediterráneo en una zona cercana a Chipre, Grecia y Egipto.