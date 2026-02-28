Turquía avisa que no permitirá el uso de su espacio aéreo para atacar Irán

Archivo - El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan - Europa Press/Contacto/Kristina Kormilitsyna

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno turco ha avisado de que no permitirá el uso de su espacio aéreo, terrestre o marítimo para la ejecución de ataques contra Irán y ha rechazado que haya declarado el más mínimo respaldo a la operación conjunta lanzada este sábado por Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.

"La República de Turquía no permitirá el uso de ninguno de sus elementos aéreos, terrestres o marítimos, incluido su espacio aéreo, con fines operativos en ningún conflicto o guerra en el que no sea parte, de forma que beneficie a las partes implicada", según un comunicado publicado este sábado por el Ministerio de Información.

"Los derechos soberanos de Turquía sobre su espacio aéreo, terrestre y marítimo son completos e indiscutibles. Todas las actividades relacionadas con nuestros territorios soberanos se llevan a cabo exclusivamente de conformidad con las evaluaciones de seguridad nacional de la República de Turquía y bajo la supervisión y el control de las autoridades competentes", ha añadido.

Turquía comparte triple frontera con Irán, Irak y Siria. Estos dos últimos países escenario de ataques iraníes de represalia contra posiciones estadounidenses e israelíes.

El Ministerio también ha desmentido un éxodo de refugiados iraníes a través de la frontera con Irán.

"Se ha determinado que las imágenes son grabaciones antiguas, de fecha y lugar desconocidos, y que se difundieron deliberadamente tras recientes acontecimientos regionales. No existen pruebas concretas que las vinculen con la frontera turca. Esta difusión busca crear una imagen pública negativa al atacar la seguridad fronteriza", añade el Ministerio.