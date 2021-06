Turquía "neutraliza" a un alto cargo del PKK en un bombardeo cerca de un campamento de refugiados en Irak

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha asegurado que un alto cargo del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) fue "neutralizado" en el bombardeo ejecutado el sábado en los alrededores de un campamento de refugiados en Irak.

Erdogan ha indicado a través de su cuenta en la red social Twitter que "Selman Bozkir, alias 'Doctor Huseyin', alto cargo del PKK y director general (del grupo) en Majmur, fue neutralizado por los héroes de los servicios de Inteligencia".

"En nombre de mi nación, me gustaría dar las gracias a todos mis amigos que contribuyeron a esta operación exitosa", ha dicho. "No permitiremos que estra organización traicionera y separatista use Majmur como centro de incubación del terrorismo y seguiremos secando el terrorismo en sus fuentes", ha zanjado.

El bombardeo se saldó con la muerte de otras dos personas, por el momento no identificadas, si bien fuentes de seguridad turcas citadas por la agencia estatal turca de noticias, Anatolia, han indicado que serían igualmente miembros del PKK.

Bozkir estaba buscado por los servicios de Inteligencia de Turquía y era considerado como el líder del PKK en la zona de Majmur, donde hay un campo de refugiados kurdos en el que residen cerca de 12.000 personas. El campamento está en una zona en disputa entre el Gobierno iraquí y las autoridades de la región semiautónoma del Kurdistán iraquí.

El PKK cuenta con sus principales bases en la zona montañosa de Qandil, si bien Erdogan afirmó días antes del bombardeo que está usando el campamento de refugiados para sus operaciones, por lo que amenazó con posibles ataques contra las instalaciones.

El Ejército de Turquía ha intensificado sus operaciones contra el PKK tanto en el país como en el norte de Irak --donde la formación cuenta con numerosas bases-- desde que quedó roto el alto el fuego entre el Gobierno y el grupo armado en julio de 2015.

Las operaciones militares contra el PKK se han visto acompañadas de una campaña de arrestos y condenas contra miembros y seguidores del prokurdo Partido Democrático de los Pueblos (HDP), la tercera fuerza política del país.

Más de 40.000 personas, en su mayoría kurdos, han muerto desde que el PKK --considerado como una organización terrorista por parte del Gobierno turco-- se alzó en armas contra las fuerzas gubernamentales en 1984.