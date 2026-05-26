Ucrania afirma que ya tiene identificados 500 objetivos en caso de un ataque de Bielorrusia

Alexander Lukashenko, presidente de Bielorrusia, en el centro de la imagen. - Europa Press/Contacto/Alexander Shcherbak

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades militares de Ucrania han declarado este martes que ya tienen identificados 500 objetivos en caso de un ataque de Bielorrusia, unas declaraciones que contrastan con las del presidente Volodimir Zelenski, quien esta misma jornada ha afirmado que su país nunca ha supuesto ninguna "amenaza" para su vecino.

"Los primeros 500 objetivos ya están marcados. Un consejo gratis y muy práctico: no mire a Ucrania a los ojos", ha interpelado directamente el comandante de las Fuerzas Armadas ucranianas Robert Brovdi --popularmente como 'Magyar' por su origen húngaro-- al presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko.

Brovdy, que lidera un batallón encargado del ataque con drones, se ha referido a Lukashenko con el término 'gauleiter', con el que los nazis designaban a los líderes regionales. "Un perro que ladra no muerde", ha escrito en redes sociales, en un mensaje en el que insta al pueblo ucraniano a mantenerse alerta.

Las declaraciones llegan el mismo día en el que Minsk ha denunciado que "cada día" son frecuentes los incidentes con drones ucranianos en la frontera que, en algunos casos, no son meros accidentes, sino intentos deliberados de atacar infraestructura, en medio de un aumento de las advertencias entre las partes.

En un encuentro este martes con la opositora bielorrusa en el exilio Svetlana Tijanovskaya, Zelenski ha asegurado que Ucrania no supone una "amenaza" para Bielorrusia y ha acusado a Lukashenko de dejarse arrastrar por el presidente ruso, Vladimir Putin, a la guerra.

La pasada semana, Bielorrusia y Rusia llevaron a cabo ejercicios militares conjuntos, en los que Moscú aportó munición nuclear. Lukashenko incidió en que no hay intención alguna de pelear con nadie, salvo en caso de que la seguridad del Estado bielorruso esté en riesgo.