Ucrania y Portugal anuncian la fabricación conjunta de drones marítimos

El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski - GOBIERNO DE UCRANIA

MADRID 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, ha suscrito este sábado en Ucrania un acuerdo con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, para la fabricación conjunta de drones marítimos.

"Ucrania y Portugal han acordado coproducir drones marítimos ucranianos. Hemos demostrado que nuestros USV (drones de superficie no tripulados, por sus siglas en inglés) funcionan perfectamente contra los buques de guerra y submarinos rusos", ha explicado el asesor presidencial ucraniano sobre asuntos estratégicos Alexander Kamishin en su cuenta en X.

"Ahora ayudarán a Portugal a defender a Europa desde el mar. Nuestra Industria de Defensa Ucraniana hará a Europa fuerte otra vez", ha subrayado Kamishin.

Montenegro y Zelenski han participado en un acto en el Muro de la Memoria de Kiev en la que supone la primera visita del mandatario luso a Ucrania desde que llegara al Gobierno. Montenegro viaja acompañado por el ministro de Defensa, Nuno Melo. Llegó al país a primera hora de este sábado por tren desde Medika, en Polonia.

"Esta visita es sobre todo la expresión --y no propiamente un anuncio-- de apoyo continuo de Portugal desde el primer minuto ante una agresión justificada iniciada por Rusia", ha apuntado Montenegro desde Kiev, según recoge a televisión pública portuguesa, RTP.

Para Montenegro este viaje a Kiev tiene "un significado muy especial porque estamos en un país que ha sido agredido, que está siendo agredido, invadido, que está en guerra" y ha planteado la necesidad de dar a Kiev "apoyo financiero".

Portugal ha ayudado a Ucrania con programas humanitarios, sociales, militares y político, "pero Portugal tiene también una relación que es una relación de proximidad entre nuestras comunidades, y que los gobiernos también tienen la obligación de representar y expresar por el pueblo lo que siente el pueblo entero", ha declarado.