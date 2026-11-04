La UE, EEUU y la OTAN estudian cómo financiar la reconstrucción de Ucrania y atraer inversiones tras la guerra

Archivo - La sede de la Comisión Europea, el edificio Berlaymont, en Bruselas - LUKASZ KOBUS - Archivo

BRUSELAS 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea, Estados Unidos y la OTAN han abordado este miércoles en Bruselas distintas fórmulas para financiar la reconstrucción de Ucrania una vez finalizada la guerra con Rusia y atraer inversiones internacionales que permitan impulsar su recuperación económica, durante una reunión en la que también han participado representantes de Francia, Alemania, Reino Unido y el Banco Mundial.

Así lo ha informado la Comisión Europea en un comunicado tras el encuentro, en el que ha explicado que durante la reunión se han estudiado "los escenarios para el desarrollo económico y la prosperidad de Ucrania en la posguerra", lo que incluye la "identificación de instrumentos y herramientas" que puedan respaldar "el desarrollo futuro de Ucrania y sus propios esfuerzos".

La reunión, acogida por el Ejecutivo comunitario y celebrada a nivel de asesores de seguridad nacional y altos funcionarios, da continuidad a las conversaciones mantenidas recientemente en Miami entre representantes de Ucrania y Estados Unidos y se basa en el denominado "marco de prosperidad", desarrollado conjuntamente por Kiev y Washington a principios de este año.

Durante el encuentro, los participantes han subrayado la importancia de la "ambiciosa agenda de reformas" que Ucrania está llevando a cabo como parte de su proceso de adhesión a la Unión Europea, al considerar que constituye un factor "clave" para garantizar la estabilidad del país, reforzar la confianza de los inversores y favorecer la llegada de capital privado y el mantenimiento del apoyo internacional.

La Unión Europea también ha expresado su "firme" apoyo a Ucrania y ha recordado que, "como principal benefactor",ha aportado 231.500 millones de euros a Kiev desde el inicio de la guerra de agresión rusa.

"Mientras continúan los esfuerzos para lograr una paz duradera en Ucrania, también lo hace el apoyo de la UE para fortalecer al país", ha concluido el Ejecutivo comunitario en su escrito.

NEGOCIACIONES DE PAZ EN ABU DABI

El encuentro en Bruselas se ha celebrado a pocos días de las negociaciones técnicas entre Ucrania y Rusia previstas para los próximos 10 y 11 de noviembre en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, bajo la mediación de Estados Unidos, según anunció esta semana el enviado especial estadounidense Steve Witkoff.

En estas conversaciones no está prevista la asistencia de la Unión Europea, según han indicado fuentes del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), que han enmarcado la reunión a un "carácter trilateral", con participación de Ucrania, Rusia y Estados Unidos.