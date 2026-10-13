La universidad de Cornell suspende las fiestas de las fraternidades tras la denuncia por una violación en grupo en 2024

Manifestantes recorren las calles de Nueva York tras el escándalo por una violación sexual grupal a una joven identificada como Jane Doe en la univesidad de Cornell - Gina M Randazzo / Zuma Press / Europa Press

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La universidad de Cornell ha anunciado este martes la suspensión de las fiestas de las fraternidades durante el resto del curso académico, entre otras medidas para reforzar la seguridad en el campus, tras el escándalo desatado por la investigación de una denuncia por violación en grupo ocurrida en 2024 que supuestamente manipuló la propia Policía de la universidad.

El rector de la universidad, Michael Kotlikoff, ha señalado en un comunicado que la medida afecta a todas las fiestas y eventos sociales en las sedes del Consejo Interfraternitario de Cornell y que cualquier fraternidad que la incumpla se enfrentará a una suspensión "de emergencia inmediata".

"Está claro que las mujeres de nuestro campus siguen preguntándose si están a salvo. Debemos hacer frente a esta situación reconociendo dónde hemos fallado y tomando medidas significativas", ha defendido en una nota en la que ha destacado que los planes, que incluyen medidas para reforzar el apoyo a víctimas de agresión sexual, "son los primeros pasos hacia un cambio sistémico en nuestro campus".

Kotlikoff ha asegurado que desde la universidad adoptarán "todas las medidas necesarias para abordar las circunstancias que dieron lugar a las experiencias de Jane Doe y las de otras supervivientes", tras informar de una propuesta que pretende agilizar la aplicación de las recomendaciones formuladas el pasado marzo por un un grupo de trabajo de Cornell sobre agresiones sexuales.

Entre estas recomendaciones figuran la mejora de la comunicación de la Universidad, la respuesta ante las agresiones sexuales, los servicios de transporte seguro y los cursos que "aumentan la competencia y la comprensión en materia de sexualidad", según recoge la agencia de noticias estadounidense Bloomberg.

El rector encomendó la semana pasada a la ex fiscal general adjunta de Estados Unidos Sally Yates una revisión independiente de las políticas de la institucion para prevenir el abuso sexual tras la denuncia de la violación en grupo que sufrió una antigua estudiante identificada con el nombre genérico de 'Jane Doe' en una fraternidad del campus en 2024 y que ahora está en manos de la fiscal de Nueva York, Letitia James.

El incidente ocurrió en la noche del 19 al 20 de octubre de 2024 en la fraternidad Chi Phi, donde la joven consumió alcohol y fue presionada para esnifar ketamina. Después, y mientras se encontraba bajo los efectos de la bebida y del anestésico, fue violada durante horas por siete estudiantes, según su relato. Cuatro de ellos han reconocido que mantuvieron relaciones sexuales con Jane Doe aunque aseguran que fueron consentidas. Los otros tres han asegurado que no participaron.