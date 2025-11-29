Venezuela informa de la repatriación de 136 emigrantes desde EEUU

Llegada de emigrantes repatriados desde Estados Unidos a Maiquetía, Caracas, Venezuela - MINISTERIO DEL INTERIOR DE VENEZUELA

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior de Venezuela ha informado de la llegada de 136 emigrantes venezolanos en un vuelo que aterrizó el viernes en el país procedente de Arizona, Estados Unidos. La llegada se produjo antes de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara este sábado el cierre del espacio aéreo venezolano.

"A través de la Gran Misión Vuelta a la Patria, este viernes, desde las instalaciones del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, estado La Guaira, tuvo lugar la recepción del vuelo Nº 93 procedente de Arizona, Estados Unidos", ha indicado el Ministerio en un comunicado publicado en Instagram.

Entre los 136 repatriados hay 104 hombres, 24 mujeres y 8 niños que "fueron recibidos por autoridades del Gobierno Bolivariano, quienes, en nombre del Presidente Nicolás Maduro Moros, les dieron la bienvenida a su Patria".

Tras su llegada, el grupo fue atendido por un equipo multidisciplinario integrado por hombres y mujeres de la seguridad del Estado que prestaron atención médica, psicológica, social y legal a los emigrantes.

"Es importante destacar, que el desarrollo de estas acciones reafirma el compromiso de Venezuela con el reencuentro familiar y que, aunado a la diplomacia de paz, resalta el empeño de continuar forjando patria", ha remachado el Ministerio.