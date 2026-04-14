Xi traslada a Emiratos una propuesta de cuatro puntos para restaurar la paz en el Golfo

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de China, Xi Jinping, ha traslado este martes a su homólogo de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Mohamed bin Zayed al Nahyan, una propuesta de cuatro puntos con la vista puesta en restaurar la paz y la estabilidad en el golfo Pérsico, en un momento en el que sigue la tensión sobre el estrecho de Ormuz con el bloqueo impuesto por Estados Unidos después de que la primera ronda de negociaciones con Irán en Islamabad no lograra cerrar un acuerdo para el cese de la guerra.

En el marco de la visita del mandatario emiratí a Pekín, el presidente chino ha extendido una iniciativa para alimentar el proceso diplomático en torno a la crisis en Oriente Próximo y el Golfo provocada por la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

Según informa Xinhua, la propuesta expone una serie de principios a seguir para retomar la paz y la estabilidad en la zona, incluyendo que las partes se adhieran al principio de coexistencia pacífica, al respeto a la soberanía nacional, al Estado de Derecho internacional y sigan el principio de coordinación para cuestiones de seguridad.

Esta propuesta llega cuando las autoridades de China han rechazado categóricamente el bloqueo del estrecho de Ormuz anunciado por la Administración estadounidense, tras calificar el paso de Donald Trump de "peligroso" e "irresponsable", y ha lamentado que este cierre perimetral "únicamente exacerbará las tensiones" en la región.