Zelenski alerta de que Corea del Norte va a duplicar el número de soldados desplegados en Rusia

Archivo - El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski (archivo) - PRESIDENT OF UKRAINE / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha advertido este lunes de que Corea del Norte tiene previsto enviar a Rusia 10.000 militares más que se sumarían al contingente de 8.000 soldados que ya están en territorio ruso con el fin último de combatir en el frente de Ucrania.

"Ahora mismo hay más de 8.000 soldados norcoreanos en territorio ruso. Hay preparativos en marcha para desplegar a otros 10.000 militares que están siendo seleccionados para su entrenamiento y posterior despliegue en Rusia", ha afirmado Zelenski en un mensaje de vídeo publicado en redes sociales.

Zelenski ha explicado que Rusia "paga con tecnología, entre otras cosas", y ha puesto como ejemplo que Corea del Norte estaría ya fabricando en su territorio drones de ataque tipo Shahed con apoyo técnico ruso.

El dirigente ucraniano ha explicado además que las autoridades rusas han puesto en marcha una nueva campaña de reclutamiento que cuenta con varias vías, incluida la contratación de ciudadanos extranjeros.

"Es importante que los gobiernos de los países en los que Rusia recluta a gente intervengan y lo impidan", ha afirmado. "Vamos a informar a todos los gobiernos afectados", ha remachado.

Este mismo lunes un decreto firmado por el presidente ruso, Vladimir Putin, eleva el personal de las Fuerzas Armadas de 2.426.130 a 2.441.630, 15.500 más. De ese total, 1.550.000 corresponden a personal militar. En julio otro decreto elevaba en 25.000 el número de efectivos de las Fuerzas Armadas y en junio sumó otros 7.300.