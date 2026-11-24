Archivo - Volodimir Zelenski y Donald Trump. - Ukraine President/Ukraine Presid / DPA - Archivo

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha adelantado que apelará al nuevo Congreso de Estados Unidos, dominado por los demócratas tras las 'midterms, si las conversaciones de paz continúan sin avanzar y ha deslizado que su homólogo estadounidense, Donald Trump, "se mueve en la misma dirección" que el mandatario ruso, Vladimir Putin.

Ante "la nueva realidad política en Estados Unidos", el líder de Ucrania ha adelantado que apelará al Congreso de ese país para avanzar en las negociaciones y presionar a Rusia. "Pediremos sanciones y apoyo para nosotros. Sin eso, es simplemente imposible", ha subrayado el presidente ucraniano en una entrevista para la agencia de noticias Bloomberg.

"El nivel de apoyo a Ucrania y de sanciones a Rusia debe ser tal que envíe un mensaje claro" de que "es hora de sentarse a la mesa de negociaciones y poner fin a la guerra", ha dicho Zelenski, que apuesta por que se den otras "condiciones" y aparezcan otras "personas" que pueda presionar lo suficiente a Putin.

Se trata de la declaración más clara hasta la fecha del presidente ucraniano sobre la posibilidad de aprovechar la nueva coyuntura política en el Congreso de Estados Unidos tras el varapalo electoral sufrido por Donald Trump y los republicanos en las elecciones de mitad de mandato que se celebraron este mes.

Así, ha puesto de relieve que resulta "muy desagradable" que Ucrania tenga que sufrir limitaciones en su defensa, ya sea mediante retrasos en los envíos de misiles o en los servicios de Starshield, mientras negocia con Rusia que, por su parte, continúa con su plan de ataques a gran escala durante el frío invierno.

"Putin pretende desintegrar Ucrania. Kiev, Dnipró, Odesa, Járkov, Zaporiyia, estas ciudades son las primeras. Desintegrarla por la falta de protección y desintegrarla para que Ucrania abandone el Donbás", ha advertido Zelenski.

Al tiempo, ha apuntado que en el marco de los contactos para poner fin a la guerra, "Estados Unidos se está poniendo a sí mismo en una situación muy desagradable". "Políticamente, parece que se mueve en la misma dirección que Putin, que quiere obligar a Ucrania a capitular", ha apuntado Zelenski, quien ha recordado a Trump que "la vida y la historia son mucho más largas que la amistad, o los negocios".

Zelenski ha reiterado el deseo de acabar el conflicto cuanto antes y, si bien ha reconocido lo mismo en la delegación de Estados Unidos en Abu Dabi, Rusia sigue "demostrando amnesia" y ofreciendo "referencias históricas" en lugar de resultados.

ATAQUES EN EL MAR BÁLTICO

Por otro lado, el dirigente ucraniano ha reivindicado el ataque de este fin de semana contra el buque ruso 'Sparta II' en el golfo de Finlandia, en aguas del mar Báltico, y ha remarcado que fue objetivo legítimo pues transportaba armas, si bien ha reconocido las preocupaciones que pudieran suscitar en sus socios.

"Todo buque con bandera rusa, todo lo que transporte armas o cualquier carga sancionada que pueda llevar dios sabe qué, es un objetivo legítimo para nosotros en aguas territoriales rusas o en aguas neutrales", ha justificado.

"Teníamos todo el derecho a hacerlo", ha incidido Zelenski, si bien se desconoce oficialmente la carga de este buque que cubría la ruta entre San Petersburgo y el exclave ruso de Kaliningrado. Aunque Moscú no ha declarado el contenido, el 'Sparta II' es propiedad de una empresa naviera subordinada al Ministerio de Defensa.

No obstante, Zelenski ha señalado que "a algunos socios europeos les preocupa que ocurra algo en el mar Báltico" --que concentra alrededor del 15% del transporte marítimo mundial--, por lo que es necesario que en el futuro se hable más con ellos "a fin de que cuenten con suficientes detalles y no haya sorpresas".