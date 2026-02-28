Zelenski apoya el ataque contra Irán: "El régimen ha decidido ser cómplice de Putin"

Archivo - El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en una reunión en el contexto de la invasión rusa. - -/Planet Pix via ZUMA Press Wire / DPA - Archivo

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha expresado este sábado su apoyo al ataque sorpresa lanzado por Estados Unidos e Israel contra Irán, alegando que el "régimen" de los ayatolás "ha decidido ser cómplice de (el presidente ruso) Vladimir Putin", en el contexto de la invasión de Ucrania.

"Aunque los ucranianos nunca han amenazado a Irán, el régimen iraní ha decidido ser cómplice de Putin y proporcionarle 'shahid', no solo drones, sino tecnología. Irán también ha proporcionado a Rusia otras armas", ha señalado, en un mensaje en redes sociales en el que recalca que más de 57.000 drones 'shahid' de fabricación iraní han sido empleados contra las ciudades e infraestructuras energéticas de Ucrania.

"Es justo darle al pueblo iraní la oportunidad de librarse del régimen terrorista y garantizar la seguridad de todas las naciones que han sufrido el terrorismo originado en Irán", ha destacado.

Zelenski ha subrayado en todo caso que es "importante preservar vidas humanas en la medida de lo posible", al igual que evitar la escalada en la guerra. Por ello ha pedido a Washington "actuar con decisión" insistiendo que cuando lo hace "los criminales globales se ven debilitados".

"Esto también debe llegar a los rusos", ha dicho, para recalcar que "cada acto malvado, acto terrorista y agresión contra los vecinos tiene que tener una respuesta justa".

El mandatario ucraniano ha indicado así que espera que tras la intervención militar de Estados Unidos la región de Oriente Próximo sea "más segura y estable". "Ya se están produciendo muchos cambios para lograr ese objetivo", ha valorado.

Israel y Estados Unidos han lanzado este sábado a primera hora una serie de bombardeos contra Irán con el objetivo declarado de forzar un cambio de régimen. Teherán por su parte ha respondido con ataques sobre Israel y contra las bases militares de Estados Unidos en la región.