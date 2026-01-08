Zelenski asegura que el acuerdo sobre las garantías de seguridad está listo solo a la espera de Trump

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania. - Europa Press/Contacto/PRESIDENT OF UKRAINE

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado este jueves que el acuerdo con Estados Unidos sobre las garantías de seguridad para su país está prácticamente listo a la espera de un último encuentro "al más alto nivel" con su homólogo estadounidense, Donald Trump, después de dos días de reuniones en París.

"El documento bilateral sobre garantías de seguridad para Ucrania está prácticamente listo", ha destacado Zelenski en sus redes sociales para informar sobre los últimos avances de las conversaciones que desde este martes la delegación ucraniana ha mantenido en París con Estados Unidos y sus socios europeos.

Para el presidente ucraniano "es importante" mantener las conversaciones a dos bandas con europeos y estadounidenses, en particular sobre aquellas cuestiones relacionadas con la economía y la reconstrucción del país.

Zelenski ha señalado que durante la reunión del miércoles también se trataron "asuntos complejos" relacionados con el plan de paz, cuyas conclusiones entiende que Estados Unidos se las hará saber a la parte rusa. "Esperamos la respuesta sobre si el agresor está de verdad dispuesto a poner fin a la guerra", ha apuntado.

A la espera de que se publiquen más detalles sobre estas últimas reuniones, esos "asuntos complejos" a los que ha hecho mención Zelenski versan previsiblemente sobre la administración de los territorios del este bajo ocupación rusa y la gestión de la central nuclear de Zaporiyia.

El propio presidente Zelenski ya adelantó en la víspera que la próxima cita con la delegación estadounidense encabezada por Steve Witkoff abordarían estas cuestiones que acertó a definir como las "más complejas" de la propuesta de paz.

Queda ver si el apoyo retórico de Washington al plan de seguridad para Ucrania se traduce en un papel concreto en estas garantías, toda vez se espera que al menos contribuya con asistencia logística y de información, clave para verificar un posible alto el fuego y que la eventual Fuerza Multinacional sea capaz de repeler eventuales agresiones.

DENUNCIA LA FALTA DE VOLUNTAD RUSA PARA LA PAZ

Mientras tanto, Kiev ha denunciado de nuevo el supuesto desinterés de la parte rusa por lograr un acuerdo de paz después de los últimos ataques a gran escala que han mantenido sin electricidad a las regiones de Dnipro y Zaporiyia.

"No indica precisamente que Moscú esté reconsiderando sus prioridades", ha apuntado el presidente ucraniano, quien ha instado a sus socios a aumentar cada más la presión sobre Moscú para colocar a Kiev en una mejor posición en la mesa de negociación.

"El realismo de las futuras garantías de seguridad debe demostrarse mediante la capacidad de los socios para ejercer una presión efectiva sobre el agresor en esta etapa", ha valorado el mandatario.